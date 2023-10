L’aquila reale fa impazzire la Juventus: niente Thuram, il ‘graffio’ della Signora

Mancano poche ore all’inizio del derby e l’attenzione dei tifosi della Juventus è focalizzata su questa partita.

Non potrebbe essere altrimenti visto che si tratta di una stracittadina molto sentita. Nella quale la formazione allenata da Massimiliano Allegri andrà a caccia dei tre punti per alimentare i suoi sogni di gloria. Si preannunciano 90 minuti molto combattuti e intensi considerando anche le qualità della squadra granata.

In questa stagione il cammino della Juventus finora è stato abbastanza positivo. Soltanto un passo falso commesso contro il Sassuolo che non pregiudica le possibilità di riuscire a lottare per le zone alte della graduatoria. Fondamentale sarà riuscire ad agguantare almeno uno dei primi quattro posti, vista la necessità di partecipare alla prossima edizione della Champions League. Non soltanto una importante vetrina sportiva ma anche un modo per alimentare il bilancio economico del club. E dunque anche un modo per sostenere le operazioni di calciomercato.

Juventus, Joao Neves per il centrocampo come alternativa a Thuram Jr

Parlando proprio di calciomercato, non è affatto un mistero il fatto che la società bianconera debba mettere mani al portafogli nel corso dei prossimi mesi e andare alla ricerca di volti nuovi per rinnovare la squadra. Si punterà su giovani di talento e il direttore sportivo Giuntoli avrà già individuato senz’altro una lista di potenziali obiettivi.

Un nome che piace molto, e non da oggi, è quello di Khephren Thuram. Il figlio d’arte gioca nel Nizza e il suo valore si aggira attorno ai 30 milioni di euro. Tuttavia la concorrenza è tanta, anche l’Inter è sulle tracce. Per questo motivo, spiega “Fichajes” sul taccuino della Juventus ci sarebbe anche un altro nome. Quello di Joao Neves del Benfica, che si sta facendo apprezzare tantissimo con la maglia delle Aquile. Classe 2004, rappresenterebbe un investimento importante per la squadra del presente e del futuro.