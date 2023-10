Esonero immediato, hanno detto basta: arriva l’ex CT

Esonero immediato, il tutto si potrebbe consumare già nella serata di domani. Il nuovo allenatore è stato già bloccato. Ecco la bomba clamorosa

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina ha lanciato la bomba. Una bomba clamorosa. Dan Friedkin, qualora domani sera la Roma non dovesse vincere a Cagliari, avrebbe l’intenzione di esonerare José Mourinho.

Una decisione che i proprietari giallorossi avrebbero voluto prendere già dopo la sconfitta in campionato contro il Genoa ma l’intervento di Tiago Pinto avrebbe bloccato il tutto. Per poco, però, visto che potrebbe esplodere nella serata di domani la situazione. In casa Roma quindi il momento è assai delicato, uno di quelli che possono stravolgere la stagione. E, a conferma che i Friedkin stiano facendo proprio sul serio, ci sarebbe già il nome del sostituto, bloccato dagli americani.

Esonero immediato, Flick per il dopo Mourinho

Il nome per il dopo Mourinho – già contattato, a quanto pare – sarebbe quello di Flick, ex commissario tecnico della Germania esonerato meno di un mese fa e che ha lasciato il posto a Nagelsmann. Ex Bayern Monaco, Flick con i bavaresi ha vinto tutto quello che si potrebbe vincere guidando un club. Con la nazionale non ha fatto benissimo e gli hanno dato il benservito. E adesso sarebbe nel mirino della Roma.

Non ci sono motivi reali che avrebbero portato i Friedkin a maturare questa decisione definita “folle” dal Corriere dello Sport nell’articolo firmato dal direttore Ivan Zazzaroni. Una decisione che quindi potrebbe stravolgere il campionato di Serie A. Senza dimenticare che, tra i tantissimi nomi accostati alla Juve per un ipotetico dopo Massimiliano Allegri c’è stato anche quello di Flick. Che adesso è pronto ad approdare in Italia. O almeno così pare.