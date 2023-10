Dalla Juventus all’Inter, clamoroso: affare da almeno 30 milioni

Siamo entrati già in una fase molto importante della stagione per la Juventus che vuole coltivare i suoi sogni di gloria.

Prima della sosta che ci sarà per gli impegni delle varie nazionali la formazione allenata da Massimiliano Allegri se la vedrà questo pomeriggio contro il Torino in una sfida che si preannuncia molto equilibrata e infuocata, visto che si tratta di un derby.

La missione della Juventus sarà quella di riuscire a portare a casa i tre punti per confermarsi nelle zone alte della graduatoria. La vittoria dello scudetto rappresenta un traguardo molto importante da inseguire nel corso dei prossimi mesi, ma sarà ancor più importante riuscire a centrare una delle prime quattro posizioni in modo da garantirsi l’accesso alla prossima edizione della Champions League. Certo è che la rosa dovrà essere per forza di cose arricchita nel corso dei prossimi mesi, il lavoro di Giuntoli non sarà affatto semplice.

Juventus, l’Inter tenta l’accoppiata: vuole pure Khephren Thuram

Quest’anno infatti mancano a bilancio delle somme importanti relative alla partecipazione alle coppe europee. Per questo motivo il direttore sportivo nei mesi estivi prima che agli acquisti ha dovuto pensare a come sfoltire l’organico per reperire delle somme economiche.

Nel corso del 2024 la Juventus deve trovare rinforzi. E il reparto che al momento pare aver bisogno di volti nuovi è la linea mediana. Ancor più dopo la vicenda Pogba che priva Allegri di una pedina importante in quella zona del campo. I bianconeri sembrano aver individuato in Khephren Thuram uno dei nomi più caldi per i futuri acquisti. Il figlio d’arte gioca nel Nizza e piace molto, ma come spiega calciomercato.com ora anche l’Inter (dove già gioca il fratello Marcus) sarebbe sulle sue tracce. Il mediano transalpino ora è valutato attorno ai 30 milioni di euro, chi lo vuole dovrà muoversi con anticipo sulla concorrenza.