Juventus-Torino, i convocati di Allegri: UFFICIALE, mai successo prima

Juventus-Torino, ecco gli uomini a disposizione di Allegri e Juric. Un derby di Torino solo apparentemente in tono minore, anche se non vale per lo scudetto.

Negli anni ’70 valeva uno scudetto e si giocava allo stadio Comunale di Torino. Il derby di Torino oggi è una lontana controfigura di quegli infuocati scontri.

Giovanni Trapattoni e Gigi Radice, Gaetano Scirea e Renato Zaccarelli, Franco Causio e Claudio Sala, Roberto Bettega e Paolo Pulici. Altri tempi, è vero. Ma anche altri campioni. Oggi è il derby di chi intende raggiungere obiettivi minimi. Per il Toro l’Europa, qualunque volto abbia, per la Juventus il solo obiettivo si chiama Champions League.

Alle ore 18.00, all’Allianz Stadium, andrà in scena un incontro che sembra decisivo più per i bianconeri che per i granata. Il raggiungimento dell’obiettivo da non fallire assolutamente spinge la formazione di Allegri a cercare di raggiungere la vittoria a tutti i costi. Perché se è vero che tre club lotteranno per la vittoria finale, Napoli, Inter e Milan, di posti disponibili per la massima competizione europea del prossimo anno ne rimarrà soltanto uno.

E per quell’unico posto disponibile sarà lotta aperta fino al termine del campionato. Atalanta, Roma, Lazio, Fiorentina, che in questo momento affianca in classifica la Juventus.

Juventus-Torino ecco gli uomini di Allegri e Juric

Entrambi i tecnici, Allegri e Juric, hanno problemi di formazione. La lista dei convocati presenta infatti importanti assenze.

I convocati di Massimiliano Allegri: Szczesny, Pinsoglio, Perin, Gatti, Danilo, Bremer, Huijsen, Rugani, McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso, Nicolussi Caviglia, Weah, Kostic, Miretti, Iling-Junior, Yildiz, Kean, Milik,

Squalificati: Pogba. Indisponibili: De Sciglio, Alex Sandro, Chiesa e Vlahovic.