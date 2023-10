Tegola pesantissima, UFFICIALE: il big salta Milan-Juventus

Squalificato, salterà il big match di San Siro in programma dopo la sosta: niente Milan-Juventus.

Pur con qualche difficoltà soprattutto nel primo tempo, la Juventus fa il suo e porta a casa tre punti importanti. Contro un Torino volenteroso ma quasi mai pericoloso in zona offensiva, bastano le reti Gatti e Milik per volare a due lunghezze di distanza dall’Inter.

Vittoria fondamentale per la compagine di Allegri, anche perché maturata in una situazione emergenziale in termini di infortuni e alla vigilia di una gara spartiacque. Dopo la sosta, infatti, la compagine di Allegri se la vedrà con il Milan nel primo vero big match stagionale. A tal proposito emergono importanti novità. A causa del cartellino giallo rimediato contro il Genoa, infatti, Theo Hernandez non sarà disponibile per la sfida contro la Juventus. Diffidato, l’esterno francese sarà dunque squalificato e salterà la gara con i bianconeri. Assenza sicuramente importante per Stefano Pioli, che sarà chiamato a valutare soluzioni alternative per tamponare la squalifica di uno dei suoi calciatori più importanti.