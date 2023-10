Colpo ‘Galactico’ a gennaio: Juventus-Inter, sta succedendo di tutto

Parte il duello di mercato tra Juventus e Inter per il centrocampista del Real Madrid: ecco di chi si tratta

Le sorprese non sono mancate in questo turno di campionato ancora in corso. A partire dal pareggio dell’Inter in casa col Bologna e proseguendo con le vittorie di Juventus e Milan rispettivamente contro Torino e Genoa.

I nerazzurri si sono fatti rimontare due gol, perdendo due punti preziosi che hanno permesso alla squadra di Pioli di prendersi il primo posto in classifica. La Juventus ha tenuto il passo vincendo un derby molto sentito contro i granata, ovviando anche alle assenze di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Un successo prezioso prima della sosta che permetterà alla dirigenza bianconera di guardare meglio anche al mercato, in vista della sessione di gennaio. Cristiano Giuntoli è alla ricerca di un centrocampista e avrebbe individuato un nuovo profilo dalla Spagna. L’ex ds del Napoli, però, deve fare i conti con l’Inter che, qualora non dovesse trattenere Stefano Sensi, a gennaio potrebbe intervenire sul mercato per inserire un altro centrocampista tecnico e di qualità. Se pur il reparto più corto per i nerazzurri sia l’attacco, anche a centrocampo la dirigenza potrebbe aggiungere un tassello. Entrambi i club hanno messo gli occhi su un centrocampista del Real.

Juventus, testa a testa con l’Inter per Dani Ceballos

Dalla Spagna confermano la possibilità che Juventus e Inter possano aprire un duello di mercato per il centrocampista del Real Madrid Dani Ceballos.

Lo sottolinea El Nacional che lancia la candidatura dell’ex Arsenal per le due grandi della Serie A. Ceballos ha un contratto con i blancos fino al 2027 ma non è certamente centrale nello scacchiere di Carlo Ancelotti. La presenza di due pilastri come Modici e Kroos e di giovani già estremamente pronti come Bellingham, Tchouameni, Camavinga ha inevitabilmente ridotto ulteriormente lo spazio per Ceballos. Già prima del rinnovo col Real Madrid, sia Juventus che Inter avevano manifestato il loro interesse per il classe ’96 spagnolo. A gennaio potrebbe essere il momento propizio per riprovarci. Dalla Spagna, però, confermano che la squadra in prima linea per Dani Ceballos è l’Aston Villa di Unai Emery. Proprio l’allenatore spagnolo ha già allenato Ceballos all’Arsenal e potrebbe rivelarsi un fattore determinante nella scelta del giocatore. Alla luce anche del lungo contratto, Inter e Juve dovranno mettere mano al portafoglio per prelevarlo dal Real e battere la concorrenza della Premier League. Florentino Perez difficilmente lo lascerà andare per meno di 12-15 milioni di euro.