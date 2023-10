Il ritorno di Morata in Serie A: tutti felici e contenti, soluzione definitiva

Svolta nel futuro di Alvaro Morata: arriva la decisione dell’Atletico Madrid. Come cambia la situazione per la Juventus

Alvaro Morata sembra aver trovato la sua miglior condizione da quando veste la maglia dell’Atletico Madrid.

Da scarto del Cholo Simeone, è diventato il trascinatore e perno dell’attacco dei colchoneros. Già 5 gol collezionati in 6 partite di Liga, tra cui la doppietta che ha deciso il derby contro il Real Madrid. Non si è risparmiato neppure in Champions League, realizzando due gol nella seconda giornata del girone contro il Feyenoord. Un totale di 7 gol stagionali fino a questo momento che lo rendono sicuramente uno dei centravanti più in forma del momento. Nonostante il grande impatto di Morata in questo inizio di stagione, non è escluso che questo possa essere l’ultimo anno del centravanti spagnolo con la maglia dell’Atletico Madrid. Una situazione che va avanti da tempo e che nel corso dell’ultima estate è entrata nel vivo con le diverse proposte arrivate per l’attaccante, tra cui anche da parte della Juventus. Il suo contratto con il club spagnolo scadrà a giugno 2024 e non è stato ancora raggiunto un accordo per il rinnovo.

Juventus, Morata può lasciare l’Atletico Madrid: la Juventus spera nell’ennesimo ritorno

Alvaro Morata ha ricevuto diverse proposte negli ultimi mesi, soprattutto da parte dell’Arabia Saudita ma anche di alcuni club Serie A, non soltanto della Juventus.

Anche l’Inter ha provato a prendere Morata, prima di vivere su Marko Arnautovic come sostituto di Edin Dzeko. L’attaccante spagnolo faceva parte di una cerchia di nomi valutata da Beppe Marotta e Piero Ausilio e che comprendeva anche Balogun e Taremi. Il Napoli, invece, ci ha pensato come possibile sostituto di Victor Osimhen. L’Atletico Madrid non esclude a priori la sua partenza a fine stagione, nonostante si stia rivelando un giocatore determinante per il Cholo Simeone. Andrea Berta, come sottolineato da El Gol Digital, vuole valutare bene la situazione, considerando anche l’ipotesi di tentare il rinnovo per poi venderlo a un a cifra piuttosto alta. Questo potrebbe essere il momento perfetto per ottenere una buona offerta per fare cassa, così da strutturare un nuovo mercato. La cifra si aggirerebbe intorno ai 25-30 milioni di euro. Alla luce del contratto in scadenza l’Inter potrebbe tornare forte sullo spagnolo, anche alla luce della condizione.