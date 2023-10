Clamoroso dalla Spagna: Dani Olmo-Juventus, il piano è diabolico

Clamoroso dalla Spagna, lo spagnolo del Lipsia si è fatto male un mese fa con la sua nazionale e non rientrerà prima di fine mese.

Tre gol nel primo match stagionale, contro la corazzata che da anni domina incontrastata il calcio tedesco. Una tripletta che è valsa un titolo, la Supercoppa di Germania, il terzo della storia del suo club. Quella dello scorso 12 agosto all’Allianz Arena fu una serata indimenticabile per Dani Olmo, attaccante in forza al Lipsia e protagonista principale del clamoroso successo contro il Bayern Monaco pluricampione.

Ben presto, però, i sorrisi hanno lasciato il passo alle lacrime. Qualche settimana dopo Dani Olmo è stato costretto ad uscire per un infortunio durante la sfida tra la Spagna e la Georgia, valida per le qualificazioni ai prossimi Europei. Un problema che gli impedirà di rivedere il campo almeno fino a fine mese e che gli ha fatto saltare buona parte del primo scorcio di stagione. Fortunatamente la sua squadra, il Lipsia, può contare su giocatori di assoluto livello, che per il momento riescono a non far avvertire la sua assenza. Non a caso i Roten Bullen stanno facendo molto bene in campionato ed in Champions League si sono arresi solamente ai campioni d’Europa del Manchester City.

Clamoroso dalla Spagna, la Juventus in prima fila per l’attaccante iberico

Il Lipsia ad ogni modo sa che il giocatore originario di Terrassa, acquistato nel 2020 dalla Dinamo Zagabria, di ammiratrici ne ha davvero tante.

E che la sua permanenza in Germania è tutt’altro che scontata, nonostante di recente abbia rinnovato il contratto fino al 2027. Dani Olmo fa gola a tanti: secondo il portale iberico Todofichajes.com, i Roten Bullen non hanno alcuna intenzione di prendere in considerazione eventuali offerte almeno fino alla prossima estate. Poi si vedrà. Dalla Spagna però sono convinti che tra le principali pretendenti ci sia anche la Juventus che, dopo un mercato in sordina, è già focalizzata sulla prossima sessione estiva.