Giuntoli alla Harry Potter: magia Juventus sul mercato, è già sulle Alpi

Calciomercato Juventus, tutti vogliono il sogno bianconero. La Juventus e le possibili operazioni di mercato continuano ad intrigare più del campionato.

Sabato pomeriggio all’Allianz Stadium arriva il Torino ma la Juventus sembra in tutt’altre faccende affaccendata. Sembra proprio che l’attenzione non voglia posarsi sul Torino di Juric, nonostante anche in questo caso i problemi non manchino in casa Juventus.

L’assenza congiunta di Chiesa e Vlahovic complica ulteriormente una gara già difficile. La Juventus viene dal pareggio con l’Atalanta e in classifica è stata raggiunta dal Napoli campione d’Italia che sta recuperando posizioni dopo l’avvio incerto. Anche la Fiorentina di Italiano, che sarà fiera avversaria fino alla fine del campionato per la conquista di un posto in Champions League, si è affiancata ai bianconeri.

Eppure, nonostante ciò, la mente vola altrove. Al responso del CDA ella Juventus, che dovrà confermare l’attuale drammatica situazione economico-finanziaria della società bianconera, cercando di porre in essere un salutare rimedio, aumento di capitale?, per tentare di alleviare le sofferenze. Ma l’infinita catena di pensieri non si ferma ai gravissimi conti del bilancio bianconero.

Il responso tanto atteso, e quasi inevitabile, riguardante le controanalisi di Paul Pogba, risultato positivo al testosterone dopo la gara inaugurale di campionato da Udine contro l’Udinese, è arrivato.

Confermata la positività del centrocampista francese. Come anticipato da Giuntoli ora le decisioni verranno prese insieme all’entourage del giocatore, ma intanto il centrocampista ha lasciato uno spazio libero che dovrà essere, al più presto, occupato. Da chi? Da tempo Giuntoli per sostituire il francese Pogba ha in mente un altro francese, Khéphren Thuram, classe 2001, centrocampista del Nizza e della nazionale francese, nonché secondogenito dell’ex fuoriclasse della Juventus, Lilian Thuram.

Un desiderio caro, il Nizza non si accontenterebbe di meno di 40 milioni di euro ma, soprattutto, richiestissimo, dal momento che quasi tutti i club più importanti d’Europa sono sulle tracce del centrocampista figlio d’arte. Soltanto in Premier League sono almeno tre i top club che inseguono Khéphren Thuram. L’ultimo, in ordine di tempo, è il Liverpool, che però dovrà mettersi in fila poiché è preceduto da Newcastle e Manchester City. E per il francese non poteva mancare l’interesse del Real Madrid.

La Juventus dovrà prepararsi ad un’impresa davvero titanica. Il profilo è di un centrocampista che ha in sé tutte le qualità. Khéphren Thuram ha potenza fisica, grazie ai suoi 191 centimetri, a cui unisce dinamismo, velocità, piedi buoni che gli permettono di giocare in tutti i ruoli della mediana. Per questo è l’oggetto del desiderio della Juventus e… di mezza Europa. Tutta quella che conta.