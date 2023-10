Terremoto bianconero, idillio finito: “La Juventus gli chiederà i danni”

By

Juventus, il caso, adesso, potrebbe concludersi così. Ecco cosa potrebbe succedere nei prossimi mesi sulla vicenda.

Nella recente intervista concessa alla trasmissione “Calcio Totale”, il noto commentatore sportivo ‘Tony Damascelli’ ha espresso delle opinioni forti e critiche riguardo al comportamento di Paul Pogba e alle conseguenze che questo potrebbe avere sulla Juventus.

Damascelli ha iniziato la sua analisi definendo le azioni di Pogba come “irresponsabili, incoscienti e sprovvedute“. Il centrocampista francese è finito sotto i riflettori a seguito di una vicenda legata all’anti-doping, che ha gettato un’ombra sulla sua condotta professionale. La preoccupazione principale è stata il rischio di un problema per la Juventus se Pogba fosse stato schierato nella partita contro l’Udinese, scongiurato dato che il giocatore non ha preso parte alla partita.

Damascelli a ‘Calcio Totale’: “Carriera finita per Pogba”

Secondo Damascelli, le azioni di Pogba potrebbero avere gravi conseguenze sulla sua carriera calcistica. Il commentatore crede che questo episodio potrebbe segnare la fine della carriera del centrocampista francese. Damascelli, inoltre, prevede che la Juventus potrebbe prendere provvedimenti legali contro Pogba per il danno che la vicenda ha arrecato al club. Le azioni irresponsabili del giocatore hanno messo a rischio la reputazione e la posizione della squadra, e il club potrebbe cercare di ottenere un risarcimento per questo motivo.

La vicenda anti-doping di Pogba continuerà a essere al centro dell’attenzione e potrebbe avere un impatto duraturo sul mondo del calcio e sulla carriera dell’atleta, staremo a vedere cosa succederà nei prossimi mesi, certamente, ora, la Juventus guarda avanti e al possibile sostituto sul mercato. Per gennaio, i bianconeri, potrebbero entrare nel mercato di riparazione cercando una mezzala da ‘regalare’ ad Allegri. Staremo dunque in attesa di scoprire l’evolversi della situazione per vie ufficiali, con la speranza che i bianconeri possano trovare una soluzione convincente nel mercato.