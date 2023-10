Sgambetto Milan, stanno soffiando alla Juventus il fenomeno argentino

Tiene sempre banco il calciomercato in casa Juventus, dove gli sguardi sono già inevitabilmente proiettati al futuro.

Questa stagione rappresenta un punto di svolta per la società bianconera, che si vuole mettere alle spalle l’ultimo passato recente e vuole far tornare a gioire i propri tifosi. Come? Semplice, cercando di portare a casa quello scudetto che per ora rappresenta il traguardo massimo da poter inserire.

Bisogna lavorarci sopra con costanza, perché non ci sono squadre imbattibili e la Juventus ad esempio ieri ha rosicchiato due punti all’Inter di Inzaghi. Ci sarà da lottare fino in fondo, con la necessità di non perdere terreno strada facendo. Vietato commettere passi falsi. La squadra di Allegri ha imparato la lezione e ieri ha portato a casa con cinismo il match contro il Torino. Certo è che la rosa può essere ancora migliorata nel corso dell’anno che sta per arrivare.

Juventus, il Milan si aggiunge alla lista di pretendenti per Barco

Nelle prossime sessioni di mercato il lavoro del direttore sportivo Giuntoli sarà incentrato sulla ricerca di giovani talenti. Calciatori che siano in grado di aprire un nuovo ciclo vincente a Torino. Andranno fatti investimenti giusti per far sì che la Juventus possa diventare una squadra sempre ai vertici del calcio europeo per anni.

Non ci sono priorità assolute, ma servono ricambi anche per quanto riguarda le corsie esterne. Dove ormai da tempo si segue un campioncino come Valentin Barco. Classe 2004, è un esterno sinistro che gioca con il Boca Juniors e che piace a tantissimi top club europei. E’ chiaro che il suo futuro sarà in Europa, nonostante la giovanissima età ha già fatto vedere a tutti di cosa è in grado. “Fichajes” spiega che alla lista delle pretendenti si aggiunge una pericolosa rivale per la Juventus. Si tratta del Milan, pronto a inserirsi nell’asta che si creerà per questo calciatore.