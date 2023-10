Calciomercato Juventus, goduria Allegri: firma un triennale

Calciomercato Juventus, Allegri può fodere vista la decisione della società. I contatti ci potrebbero essere già in questa pausa per le nazionali

Un punto fermo della Juventus. Uno di quelli che non ha mai saltato un minuto nel corso di questa stagione. Uno di quello che è sempre meglio avere dalla propria parte. Allegri può godere, visto che senza dubbio è uno dei suoi pupilli.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com il direttore dell’area tecnica della Juve, Cristiano Giuntoli, avrebbe in mente di piazzare il rinnovo che tutti quanti aspettano: quello di Adrien Rabiot. E l’ex dirigente del Napoli avrebbe anche le idee molto chiare sulla questione, vuole cercare di far firmare un contratto triennale al giocatore dopo il rinnovo annuale arrivato la scorsa estate. Un segnale di come lo stesso centrocampista francese sia fondamentale dentro lo scacchiere tattico del tecnico livornese che ha spinto molto per farlo rimanere.

Calciomercato Juventus, partono i contatti per Rabiot

Visto che il prossimo 30 giugno non è poi così lontano, l’obiettivo di Giuntoli sarebbe quello di iniziare a parlare proprio in queste ore con la madre di Rabiot che ne cura gli interessi. E a quanto pare un accordo si potrebbe pure trovare qualora il dirigente della Juventus mettesse sul piatto un sostanziale aumento di contratto. Cosa che forse è nella testa di Giuntoli.

Si fa sul serio quindi in casa bianconera per cercare di blindare il giocatore. Un elemento di grande sostanza e di grandi qualità tecniche che con le sue caratteristiche può decidere un match da un momento all’altro. Sì, Allegri può davvero sorridere.