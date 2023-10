Colpo ‘storico’ del Napoli: la Juventus lo saluta definitivamente

Il Napoli sfida la Juventus per il difensore: parte il testa a testa di mercato per il gioiello della Liga

Non solo la Juventus, anche il Napoli sta mostrando diverse lacune nel reparto difensivo. Ben 9 gol subiti nelle prime 8 giornate, 3 in più rispetto ai bianconeri.

Un dato insolito per la squadra che l’anno scorso ha vinto il campionato anche grazie a una difesa granitica, capitanata da Kim Min-Jae. La partenza del coreano ha lasciato un vuoto non indifferente che attualmente non è stato ancora colmato. Il Napoli ha sostituito Kim con Natan che sta cominciando a trovare la migliore condizione ma che deve ancora entrare a pieno nei meccanismi di Garcia e del calcio italiano. Ad oggi le difficoltà difensive degli azzurri sono evidenti, ancor di più dopo l’ultima partita di campionato persa al Maradona contro la Fiorentina. Anche per questo la dirigenza del Napoli sta già sondando il terreno per un nuovo difensore e uno dei nomi in cima alla lista è Robin Le Normand, nel mirino anche della Juventus.

Ostacolo Juventus: il Napoli si fionda su Robin Le Normand

Come sottolineato da fichajes.net, Le Normand è uno dei principali obiettivi del Napoli per rinforzare il reparto difensivo.

Il classe ’96 francese naturalizzato spagnolo è uno dei nomi più interessanti della Liga. Perno della difesa della Real Sociedad e ormai da tempo inserito nella nazionale spagnola maggiore. Centrale nella difesa a 4 di Alguancil, ideale quindi per lo schieramento del Napoli. In campionato ha già trovato un gol in questo inizio di stagione, in Champions League si è messo in mostra anche con l’Inter nella prima giornata del girone, duellando a viso aperto con Lautaro e Thuram. Già in passato il Napoli ha provato a ingaggiarlo, ma il club spagnolo ha messo un muro. Il contratto di Le Normand con la Real Sociedad sarà valido fino a giugno 2026 e attualmente la sua clausola rescissoria è di circa 40 milioni di euro. I campioni d’Italia, però, vogliono provare ad abbassare la cifra, cercando di aggirare anche la concorrenza della Juventus. Naturalmente De Laurentiis spererebbe di ingaggiarlo già a gennaio ma è molto più realistico pensare che possa liberarsi a giugno 2024.