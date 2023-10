Elkann scuote i tifosi: “Prepariamoci per il futuro”

Quella che è appena iniziata sarà una settimana decisamente atipica per la Juventus, reduce dalla bella vittoria nel derby.

Gli allenamenti saranno a ranghi ridotti per mister Allegri, visto che diversi elementi della rosa bianconera saranno impegnati in giro per il mondo con le maglie delle rispettive nazionali. Infatti il campionato di serie A osserverà un turno di sosta e ci sarà per qualcuno modo di tirare il fiato.

All’orizzonte c’è già però una partita molto importante per le ambizioni della Juventus. Stiamo parlando della sfida contro il Milan del prossimo 22 ottobre, che mette in palio dei punti preziosi in uno scontro diretto tutto da seguire. Il sogno di Chiesa e compagni è quello di rimanere fino all’ultimo in lizza per la vittoria di quello scudetto che ormai manca da troppo tempo nella bacheca del club. Un traguardo per il quale non sono da escludere anche delle novità di mercato nella prossima sessione di gennaio.

Juventus, Elkann sottolinea: “Entusiasmo come nel 2019. Allegri? Contiamo su di lui”

I tifosi bianconeri attendono trepidanti novità e le parole che John Elkann ha espresso ai microfoni di Sky sono destinate a creare entusiasmo. “La Juventus ha vinto ottantadue trofei con la mia famiglia. Mister Allegri ha contribuito a riempire questa sala di trofei e contiamo su di lui anche per il futuro” ha sottolineato il numero uno di Exor, spingendo dunque verso la conferma del tecnico anche per l’avvenire.

Elkann ha sottolineato anchee come il club è nato “nel 1987 con un nome che spiega come si voglia valorizzare la gioventù fin dagli inizi. Sabato abbiamo vinto il derby e c’è stato un grande entusiasmo. Bandiere e tamburi, tra i tifosi c’era tanta voglia di festeggiare ed essere partecipi come avvenuto nel 2019. Prepariamoci per il futuro“. Parole che suonano come una “carica” non da poco per la Juve e per i suoi supporters.