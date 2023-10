Accordo perfezionato, Juventus-City: il mercato parte col botto

Un accordo perfezionato tra i club permette alla società inglese di poter avere molte possibilità sul mercato. E questo parte con il botto

Molti club, soprattutto quelli di fascia minore, riescono ad andare avanti creando delle collaborazioni importanti con società assai più famose e anche più forti sotto l’aspetto economico. E questo caso è proprio di un club inglese che, come rivelato dallo yorkshirepost.co.uk ha chiuso o starebbe per chiudere molti accordi in questo modo.

Dalla Roma al Manchester City passando pure per la Juventus. “Andremo di nuovo a incontrare la Juventus perché ha dei giocatori molto interessanti. Ci hanno dato un tour esclusivo di giocatori da sviluppare in futuro” si legge sul portale inglese in questione, che svela, pure, come anche con la squadra di Guardiola ci sia in piedi un accordo del genere. La Juventus quindi e non l’Hull City in questo caso, cerca di chiudere degli accordi che non possono fare altro che aumentare la possibilità non solo di scovare alcuni talenti da portare nel campionato italiano, ma che permette anche di mandarne qualcuno in prestito in un club partner in un campionato importante come quello inglese. Qualora ovviamente ce ne fosse l’occasione.