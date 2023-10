Due gioielli brasiliani illuminano il mercato: Juventus a ritmo di samba

La Juventus nella lista delle pretendenti per i due gioielli brasiliani: anche il Milan è in corsa

La Juventus ha iniziato un nuovo progetto tecnico con una nuova società al comando e un nuovo parco dirigenti, capitanato da Cristiano Giuntoli.

Il nuovo direttore dell’area sportiva dei bianconeri sta programmando il futuro del club, strutturando un mercato che possa essere incentrato sui giovani. Una linea che ha sempre seguito e che ha coronato nel suo percorso a Napoli con la vittoria dello scudetto. Varie intuizioni, una su tutte Kvaratskhelia, che gli hanno permesso di acquisire uno status di un certo livello. Un percorso che spera di replicare alla Juventus. Non a caso i bianconeri avrebbero puntato due talenti brasiliani che potrebbero rivelarsi un patrimonio per il futuro.

Juventus in corsa per due gioielli brasiliani, Guilherme e Lorran

Come sottolineato da giornalista Ekrem Bonus, la Juventus ma anche altre big del calibro di Milan, Real Madrid, Chelsea, Manchester United e Paris Saint-Germain sarebbero sulle tracce del centrocampista classe 2006 del Palmeiras.

🚨Juventus, AC Milan, PSG, Real Madrid, Chelsea and Manchester United are tracking Palmeiras midfielder Luis Guilherme and Flamengo winger Lorran. 🇧🇷 🟢🔴 pic.twitter.com/IkdFqsXYjN — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) October 9, 2023

Si tratta di Luis Guilherme, 17enne brasiliano. Gioca da trequartista ma all’occorrenza anche come ala d’attacco. Già nel giro della nazionale brasiliana U20 e protagonista col Palmeiras con cui ha firmato il suo primo contratto da professionista a giugno 2022; contratto che scadrà nel 2025. Un talento cristallino, ancora acerbo, ma già meritevole di grande attenzione da parte dei grandi club europei, tra cui proprio la Juventus.

Guilherme, però, non è l’unico talento brasiliano individuato dai bianconeri e dai club citati in precedenza. Come sottolineato dallo stesso Konur, un altro giocatore che si sta guadagnando grandi attenzioni negli ultimi tempi è l’esterno del Flamengo Lorran Lucas Pereira de Sousa. Anche lui classe 2006, anche lui trequartista. Il nativo di Rio de Janeiro ha firmato a dicembre scorso il primo contratto da professionista, debuttando a gennaio. Il suo contratto andrà in scadenza a giugno 2025. Anche Lorran, così come Guilherme, è finito nel mirino di Juventus e Milan e dei top club europei. Due gioielli da tenere d’occhio con grande attenzione in vista della prossima sessione estiva di calciomercato.