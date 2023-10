Juventus, cautela su Pogba: ecco cosa manca per la rescissione

La Juventus valuta con cautela il da farsi in merito a Paul Pogba: rescissione? Ecco cosa sta succedendo

La conferma della positività di Paul Pogba è arrivata pochi giorni fa, in seguito all’esito delle contro-analisi. Una sentenza che mette la parola fine alla storia d’amore con la Juventus e non solo.

Le contro-analisi hanno sciolto qualsiasi tipo di dubbio sulla positività al testosterone del centrocampista francese che adesso dovrà attendere la decisione sul periodo di squalifica dal campo. Come riportato da Andrea Di Lella, al momento la Juventus è piuttosto cauta sulla situazione Paul Pogba e sta temporeggiando.

Juventus, rescissione Pogba? Si attende l’esito della squalifica

Il club aspetterà l’esito della squalifica prima di prendere una decisione definitiva in merito alla possibile rescissione contrattuale di Pogba.

La rescissione avrebbe comunque un impatto non indifferente nella casse del club, influendo anche sul Decreto Crescita. La Juventus è alla ricerca della migliore situazione in modo da non inficiare sul bilancio. Attualmente la società non ha fretta e vuole valutare la situazione a 360 gradi.

L’aspetto burocratico è naturalmente uno scoglio e la Juve vuole procedere con prudenza, non rischiando in sanzioni o perdite a livello economico. Attualmente lo stipendio di Pogba è stato ridotto al minimo sindacale, una cifra che quasi non conta nelle casse del club. Solo dopo la decisione definitiva sugli anni di squalifica, la Vecchia Signora prenderà la sua decisione e valuterà come procedere. Intanto, però, la società è a lavoro per cercare un nuovo centrocampista da regalare a Massimiliano Allegri già a gennaio. Se pur sia stato più tempo infortunato piuttosto che in campo, rimane una perdita non indifferente in relazione al progetto del club che dovrà trovare un nuovo nome di livello da inserire in rosa. I nomi sono tanti, da profili più esperti come Thomas Partey, Jorginho a giovani scommesse come Habib Diarra, Khephren Thuram e non solo.