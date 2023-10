Lukaku a titolo definitivo: adesso sborsano 43 milioni

Romelu Lukaku vuole restare in Serie A: servono 43 milioni di euro per convincere il Chelsea a lasciarlo andare

L’avvio di stagione di Romelu Lukaku ha certificato il suo stato di forma ottimale e l’ottima intuizione della Roma nell’arrivare più convinta delle altre all’obiettivo durante il calciomercato estivo appena trascorso.

Il belga sta trovando un ritmo già di alto livello, come certificano i numeri del suo inizio di stagione con la Roma: ben 7 in otto presente con una media di un gol ogni 87 minuti giocati. L’intesa con Paulo Dybala sembra già piuttosto amalgamata e da qui in avanti potrà solo migliorare. Il rapporto con José Mourinho sembra piuttosto buono e i risultati si stanno traducendo sul campo. Dopo tutta la telenovela estiva che ha coinvolto l’Inter e la Juventus, Lukaku sembra aver ritrovare la sua naturale dimensione di goleador, qualcosa che gli appartiene di natura ma che non sempre è riuscito a mostrare in maniera chiara. La sua doppia parentesi non ha sortito gli effetti sperati e ha fatto profondare il belga.

Juventus, Lukaku resta in Serie A: la Roma sborsa 43 milioni

La Juventus per tanti mesi è stato ad un passo da Lukaku, in un ipotetico scambio con Dusan Vlahovic.

Un asse, quello col Chelsea, durato per diverso tempo e che ha lasciato spiazzato l’Inter. I nerazzurri hanno abbandonato la presa per Lukaku, decidendo di voltare definitivamente pagina nella storia con Big Rom. I giallorossi ci hanno creduto in maniera concreta, arrivando agli ultimi giorni di mercato per avere la meglio. L’impatto è stato devastante e con questi presupposti nel futuro del belga difficilmente potrà esserci la Juventus.La Roma sta ragionando sulla possibilità di acquistare il cartellino di Romelu Lukaku a titolo definitivo, come sottolineato dal Daily Mail. Per riscattarlo dal Chelsea, però, la Roma dovrà sborsare circa 43 milioni di euro, cifra inserita nel nuovo contratto firmato con il Chelsea al momento del prestito al club giallorosso.