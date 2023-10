Clausola da 50 milioni: la Juventus lo prende a tutti i costi

Clausola da 50milioni di euro: la Juventus vuole prenderlo a tutti i costi. Nel mirino c’è un giocatore che gioca in Spagna

Sono tanti gli elementi che anche in queste ore sono stati accostati e verranno accostati ai bianconeri. Intanto c’è da dire che in mezzo al campo un giocatore dovrà arrivare per forza per coprire il buco lasciato da Pogba, ma anche in difesa, secondo todofichajes.com, Giuntoli potrebbe piazzare il colpo. Un elemento che sarebbe già nei radar dei piemontesi che però ha una clausola di 50milioni di euro.

Clausola da 50milioni, il nome è quello di Foyth

Il profilo è quello di Foyth, difensore duttile visto che può giocare sia in mezzo che in corsia, che gioca nel Villarreal. Argentino, 25anni, nel corso delle ultime stagioni ha alzato e pure di parecchio la qualità delle proprie prestazioni. Ecco perché la Juve lo starebbe monitorando da vicino.

Dalla Spagna sono certi che nel prossimo mese di gennaio una mossa i bianconeri la dovrebbero fare nonostante il costo altissimo del cartellino. Con quei soldi si potrebbe pensare anche a qualche altro elemento: però il diktat bianconero sembra essere abbastanza chiaro: si cercano elementi in grado di dare continuità a quello che potrebbe essere un percorso importante e duraturo. E Foyth sembra essere uno di questi.