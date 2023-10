Doppio comunicato UFFICIALE: è stato esonerato

Doppio comunicato UFFICIALE, salta un’altra panchina: già scelto il sostituto, che torna ad allenare in massima serie dopo due anni.

La sconfitta rimediata domenica scorsa è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Vaso che, alla fine, è caduto e si è frantumato in mille pezzi. Una metafora che sembra raccontare alla perfezione la situazione della Salernitana, dopo otto giornate ultima in classifica con soli tre punti ed unica insieme a Cagliari e Udinese a secco di vittorie.

I granata si sono arresi anche al Monza, incassando altri tre gol dopo i quattro rimediati la settimana precedente all’Arechi con l’Inter. Come solitamente succede a farne le spese è l’allenatore. In questo caso Paulo Sousa, ex centrocampista bianconero, che termina così la sua seconda avventura in Serie A – nelle stagioni 2015-16 e 2016-17 aveva guidato la Fiorentina – dopo appena otto mesi. Sembrava che il matrimonio tra il tecnico portoghese e la Salernitana fosse destinato a durare, soprattutto dopo la salvezza conquistata in anticipo la passata stagione. Ed invece, dopo un’estate travagliata – Sousa fu accostato più volte al Napoli dopo l’addio di Spalletti – la storia si è conclusa.

Doppio comunicato UFFICIALE, via Sousa e dentro Inzaghi: la Salernitana cambia guida tecnica

Il club del presidente Iervolino nel giro di poche ore già annunciato il sostituto di Sousa. Si tratta di Pippo Inzaghi, che torna ad allenare in Serie A dopo l’esperienza controversa a Reggio Calabria alla guida della Reggina.

📄 COMUNICAZIONE UFFICIALE 🇱🇻 L’U.S. Salernitana 1919 comunica altresì di aver raggiunto l’accordo con il Sig. Filippo Inzaghi e di affidargli a breve la guida tecnica della prima squadra.#macteanimo #forzagranata #salernitana #uss1919 pic.twitter.com/LZ39xnpifh — US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) October 10, 2023

“L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Sig. Filippo Inzaghi e di affidargli a breve la guida tecnica della prima squadra”, questo il comunicato apparso qualche minuto fa sui canali social granata. Inzaghi lo scorso anno riuscì a portare i calabresi ai playoff nonostante una situazione societaria già molto complessa dal punto di vista finanziario: a fine estate, infatti, gli amaranto non si sono iscritti al campionato di Serie B al termine di un lunghissimo iter giudiziario.