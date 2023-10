“Fa sempre piacere”: nuovo allenatore della Juventus, l’ultima magia di Zidane

Le parole di Zinedine Zidane a margine della sfida delle Leggende bianconere: il francese non ha chiuso la porta ad un suo futuro approdo in bianconero.

Da tempo ‘fermo ai box’ dopo la fine della sua avventura al Real Madrid, Zinedine Zidane è stato accostato a diversi club in giro per l’Europa. Per un motivo o per un altro, però, non si sono ancora poste le premesse per un’opzione concreta, con Zizou che sta preferendo valutare il da farsi per capire eventuali spiragli.

Tra le diverse opzioni ci sarebbe anche la suggestione Juventus. Intervistato ai microfoni di Sky, l’ex attaccante bianconero non ha chiuso le porte ad un suo possibile approdo all’ombra della Mole: “Molto essere qui con tutta questa gente e la famiglia della Juve, è la cosa più bella perché ci vogliono ogni tanto questi eventi e sono contento di essere qui con tutti gli juventini. In futuro alla Juventus? Fino a quando sarò allenatore farà sempre piacere essere accostato alla Juventus. Adesso penso alla famiglia, in futuro vedremo…”