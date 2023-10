Giuntoli versione Scudetto: il nuovo colpo Juve è nerazzurro

Calciomercato Juve e il colpo di gennaio. In poche ore il mondo Juve è stato attraversato da un’ondata anomala di emozioni. E non è finita.

La vicenda-Pogba, il CDA e l’aumento di capitale, la vittoria nel derby senza Chiesa e Vlahovic. Tutto questo in meno di ventiquattro ore!

Sembra davvero che tra venerdì e sabato siano cambiati i connotati della stagione bianconera. Come se una folata di vento avesse spazzato via tutte le nuvole, perfino quelle di fantozziana memoria che hanno seguito, tallonato, braccato la Juventus nell’ultimo anno, quasi affogandola sotto un diluvio di problemi. Ora è tornato il sole dalla parti della Continassa. E ci si rilassa, anche se solo per un attimo.

Se si guarda la classifica erano anni che la Juventus non partiva così bene. 17 punti in otto partite non sono numeri straordinari, ma viste le recenti partenze sono numeri quasi entusiasmanti. La capolista Milan a quattro punti, la superfavorita Inter a soli due punti e accanto alla Juventus la Fiorentina di Italiano che ha steso al Maradona il Napoli campione d’Italia. Giuntoli lo ha ribadito. L’obiettivo della Juventus è ritornare in Champions League. Punto.

Certo che se a gennaio la posizione in classifica è particolarmente buona, si può anche pensare ad un gran colpo…nerazzurro.

Calciomercato Juve e il colpo di gennaio

Il colpo di gennaio dipende da diversi fattori e non tutti riconducibili alle disponibilità finanziarie della Juventus. Determinante, infatti, sarà vedere dove sarà posizionata in classifica la formazione di Allegri.

E se sarà ancora in lotta per lo scudetto le possibilità che Giuntoli piazzi il grande colpo aumentano in maniera consistente. Un colpo che veste nerazzurro, ma che di certo non sarà un Lukaku Bis. Teun Koopmeiners indossa infatti un nerazzurro assai più piacevole, quello dell’Atalanta. Il venticinquenne tuttocampista olandese di Gian Piero Gasperini è un profilo che Giuntoli ammira da quel dì, da quando avrebbe voluto portarlo sotto il Vesuvio.

Ma a chi non piace il centrocampista dell’Atalanta. Se infatti Giuntoli vuole farlo approdare a Torino, De Laurentiis ancora insiste per portarlo nella capitale partenopea. E la società bergamasca gongola, dal momento che più aumentano le società che girano attorno al gioiello orange, più il prezzo sale. E la bottega orobica è cara assai. Già oggi Teun Koopmeiners non verrebbe ceduto per meno di 50 milioni di euro. Un’enormità.

Ma c’è un post-Pogba da valutare. Anche a mezzo servizio il centrocampista francese era una pedina importante che va sostituita in maniera adeguata. Con Teun Koopmeiners non acquisti soltanto un centrocampista, ne acquisti tre/quattro insieme, poiché sa ricoprire, benissimo, tutte le posizioni della mediana fino a fare il trequartista a ridosso delle punte. E se poi la vetta della classifica è vicina…