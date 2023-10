Dalla Juventus all’Arabia, canale di fuoco: l’offerta fa saltare il banco

Dalla Juventus all’Arabia, attenzione agli arabi: i club della Saudi Pro League sono pronti a fiondarsi di nuovo sul giocatore.

Una Juventus resiliente, determinata nel superare le avversità, sabato scorso si è presa tre punti di un certo peso specifico nel derby con il Torino. Due a zero alla squadra di Ivan Juric: ancora una volta la stracittadina del capoluogo piemontese si è colorata di bianconero, con gli uomini di Massimiliano Allegri che hanno ribadito la propria supremazia nei confronti dei granata.

Un successo che scaccia le nubi, di nuovo addensatesi sulla Continassa dopo la sconfitta, la prima stagiona, di Reggio Emilia con il Sassuolo? No, non completamente. Un’importante iniezione di fiducia, quello è sicuro. La vittoria, infatti, non era scontata. Bastava dare un’occhiata all’infermeria, del resto, per capire quante insidie celasse il derby con il Torino. Il tecnico livornese doveva fare a meno dei due attaccanti titolari, Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, entrambi alle prese con problemi fisici. Due defezioni non di poco conto, se consideriamo che gli ex Fiorentina finora hanno trascinato la Juventus a suon di gol e assist. Ma la Signora alla fine è riuscita comunque ad esultare, portando a casa la quinta vittoria della sua stagione e riprendendosi il terzo posto dietro alle due milanesi.

Dalla Juventus all’Arabia, futuro in Saudi Pro League per Sancho?

Un altro esame da superare sarà quello con il Milan: i rossoneri, in vetta alla classifica da soli, ospiteranno la Juventus subito dopo la pausa per gli impegni delle nazionali.

Ma c’è ancora tempo per pensare al big match del “Meazza”. In questi giorni il pensiero dei dirigenti bianconeri va, ovviamente, al mercato. Gennaio non è lontanissimo ed il direttore sportivo Cristiano Giuntoli deve cercare di cogliere le opportunità che certamente si presenteranno. Nei giorni scorsi si sono rincorse le voci a proposito dell’ingaggio di Jadon Sancho, giocatore ormai finito ai margini del Manchester United. L’inglese non vede l’ora di lasciare Old Trafford ma la Juve dovrà fare attenzione agli arabi. I club sauditi, infatti, avevano fatto una proposta importante all’ex Dortmund, come riporta il giornalista inglese Jacque Talbot. I giorni a disposizione per concludere l’affare però erano troppo pochi.