Juventus, Chiellini fa impazzire i tifosi: “Ritorno a giugno”

Giorgio Chiellini fa impazzire i tifosi. Capita nei momenti di difficoltà, quando le vittorie non arrivano, di pensare a chi ha dato gioia.

Sono bastati tre anni e 0 titoli per dimenticare una serie irripetibile di vittorie. Per la Juventus, e per tutti gli altri. Un decennio leggendario che ha avuto i suoi eroi che ne hanno scritto pagine indimenticabili.

E quando le vittorie non arrivano si ripensa a loro, con un senso di malcelata nostalgia. Ad uno ad uno sono andati via tutti i protagonisti di quel ciclo pazzesco. L’ultimo è stato Leonardo Bonucci e il suo addio è stato il segno di questo tempo in cui tutto sembra andare storto in casa Juventus. E se si ripensa al muro bianconero, alla celeberrima BBBC il tifoso bianconero viene soggiogato dal magone.

Buffon, Barzagli, Bonucci e poi lui, Chiellini Giorgio, da Pisa, classe 1984. Diciassette anni di Juventus, dal 2005 al 2022 e qualcosa come 19 trofei nazionali: 9 scudetti consecutivi, 5 Coppe Italia e 5 Supercoppe Italiane. Ha passato più tempo in campo a vincere trofei e a sistemarli a dovere nel JMuseum che a casa con la sua famiglia, quella vera, con la sua Carolina.

Radio Bianconera ha ospitato il grande ex difensore, nonché capitano della Juventus, Giorgio Chiellini all’interno della puntata La Juve in gol.

Giorgio Chiellini fa impazzire i tifosi

Un tuffo nel presente a stelle e strisce e le sfide infinite, anche al di là dell’Atlantico, con Lionel Messi.

Ma poi come fai a non parlare della Juventus. Quella di ieri, del primo scudetto con Antonio Conte e quella di oggi che lo scudetto è da qualche anno che non lo vince. E poi un pensiero a chi gioca nel suo reparto, Bremer e Gatti, protagonisti nel vittorioso derby di sabato scorso. “Hanno tutte le potenzialità per essere grandi difensori della Juve“, ha detto Chiellini.

Ma in un futuro prossimo è possibile immaginare il ritorno di Giorgio Chiellini alla Juventus?: “Futuro da dirigente? Non so se diventerò dirigente della Juventus, di base fino all’estate resterò qui per poi tornare a vivere a Torino“. Le porte per la Juventus Chiellini le lascia sempre spalancate, il destino poi deciderà il da farsi. Comunque un appuntamento preciso Giorgio Chiellini lo ha lanciato ai tifosi della Juventus.

“Di sicuro a dicembre sarò presente allo Stadium per Juve-Roma“. La data della sfida contro i giallorossi di Dybala e Lukaku è il 30 dicembre alle ore 20.45. All’Allianz Stadium farà…caldissimo.