Juventus da Scudetto: via libera Elkann, ecco i primi due acquisti

Juventus da scudetto, Elkann ha dato il via libera ai prossimi due acquisti dei bianconeri. Doppio rinforzo a gennaio. Allegri in paradiso

L’aumento di capitale prima, la presenza allo Stadium nel derby poi, adesso quello che sarebbe un vero e proprio via libera sul mercato per due colpi importanti, di quelli che possono fare la differenza, già nel prossimo mese di gennaio.

Elkann negli ultimi giorni ha fatto capire che ci tiene, eccome, alla Juventus, allontanando anche in maniera definitiva tutte quelle che sono state le voci di una possibile cessione del club. Una notizia, questa, smentita non solo a parole ma anche con i fatti. E secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina la proprietà della Juve avrebbe dato il via libera a Giuntoli per due innesti nella prossima sessione di mercato. Quella di gennaio. Ecco di chi parliamo.

Juventus da scudetto, ecco il doppio colpo

Se dalla Spagna arriva la voce di un interesse per Foyth, il quotidiano italiano sottolinea come il primo colpo dovrebbe essere Hojbjerg del Tottenham. L’agente del giocatore è stato a Torino nelle scorse settimane per capire la situazione e l’affare per una cifra vicina ai 25milioni di euro si potrebbe chiudere.

Ma non solo un centrocampista, ma anche e soprattutto un esterno d’attacco: un vecchio pallino di Giuntoli. Si parla di nuovo di Mimmo Berardi del Sassuolo che la stagione l’ha iniziata alla grandissima. Ha segnato alla Juve e dopo pochi giorni all’Inter. Sta facendo capire di essere al top della condizione sia fisica che mentale e che è letteralmente pronto al grande salto. Insomma, ci sarà da discutere con Carnevali che però non ha chiuso all’addio. E Berardi sarebbe un vero e proprio colpaccio.