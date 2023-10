Juventus e Napoli alla resa dei conti: Giuntoli lo soffia a De Laurentiis

Juventus e Napoli si scontrano di nuovo. Non soltanto il campionato, anche il mercato riaccende la sfida infinita tra le due società.

1oo anni insieme. La famiglia Agnelli-Elkann e la Juventus. Una storia infinita impreziosita da 82 vittorie, raggiunte sempre l’una accanto all’altra.

Nella sua storia la Juventus ha ottenuto in tutto 83 vittorie, come dire che la storia della Juventus con la famiglia Agnelli-Elkann è la storia stessa della Juventus. Un lungo racconto composto da millanta capitoli cha raccontano di indimenticabili vittorie e di dolorosissime sconfitte. Di sfide epiche e di eterne rivalità. Con la Juventus a combattere per il primato ora con l’Inter o con il Milan, ma anche con il Torino o il Cagliari, con le squadre della capitale, Lazio e Roma.

Perché la Juventus c’è quasi sempre, sono le avversarie che ruotano. E nella storia della Juventus c’è stato anche il periodo della grande rivalità con il Napoli di Corrado Ferlaino ma, soprattutto, di Diego Armando Maradona. Negli anni ’80 è nata una rivalità che, soprattutto sotto il Vesuvio, ha assunto una valenza che va ben oltre il campo di calcio. Maradona che batte Platini è il Sud che batte il Nord, con tutto ciò che questo comporta.

Una fiera rivalità che può riaccendersi in ambito mercato. Per chi?

Juventus e Napoli si scontrano di nuovo

Cristiano Giuntoli ed Aurelio De Laurentiis potrebbero pertanto ritrovarsi nuovamente di fronte. Non per una sfida di campionato o Coppa Italia, bensì di mercato.

Già nella passata sessione le strade dei due club si sono incrociate senza mai veramente venire a contatto. Questa volta, però, potrebbe accadere. Il profilo conteso è quello di Petar Musa, classe 1998, attaccante del Benfica e della nazionale croata. E’ l’insider bianconero Ekrem Konur a parlarne in un post su X, dove rivela che: “Juventus e Napoli stanno monitorando la situazione di Petar Musa, attaccante 25enne del Benfica“.

Probabilmente entrambi i club stanno pensando ad un futuro senza i loro attuali centravanti, Dusan Vlahovic per la Juventus e Victor Osimhen per il Napoli. Entrambi grandi attaccanti, giovani e con un gran mercato. Una loro eventuale cessione potrebbe assicurare ai rispettivi club introiti importanti. Petar Musa potrebbe rappresentare, per Juventus e Napoli, un investimento contenuto per un attaccante comunque di valore.

190 centimetri di altezza, forte nel gioco aereo, destro naturale e doti realizzative importanti. Ecco Petar Musa, l’attaccante che potrebbe mettere nuovamente Juventus e Napoli l’un contro l’altra.