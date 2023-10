Schiaffo alla Juventus, firma fino al 2028: altro che 25 milioni

Schiaffo alla Juventus, arriva la firma fino al 2028 e in pratica vengono chiusi i giochi. Altro che 25milioni per il colpo in mezzo

Intanto la scorsa estate hanno rifiutato un’offerta da 25milioni di euro dal Wolverhampton. Quindi, quei soldi, probabilmente non sarebbero nemmeno bastati. Adesso arriva la notizia di un possibile prolungamento del contratto per un accordo che potrebbe di fatto chiudere quelli che potrebbero essere i pensieri della Juventus per il colpo in mezzo al campo.

Un colpo in mezzo al campo che i bianconeri devono fare anche per via dell’assenza di Pogba. E in mente, Giuntoli, nella sua lista, aveva anche Habib Diarra dello Strasburgo. Ma a quanto pare, secondo le informazioni che sono state riportate da Mirko Di Natale, il centrocampista sarebbe pronto ad allungare di un anno il proprio accordo con il club e potrebbe avere anche un aumento di ingaggio. Insomma, porte chiuse ad una partenza con Giuntoli che dovrebbe virare, in questo caso, su Hohjberg del Tottenham così come vi abbiamo spiegato già questa mattina. Il danese dovrebbe essere in cima alla lista dei desideri insieme a Mimmo Berardi.