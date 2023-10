Spirito Juve nelle vene: accordo in settimana, la firma è ‘feroce’

Si avvicina la firma. Un altro pezzo della Juve di domani. La politica è quella dei piccoli passi. L’obiettivo è preciso ed individuato.

Gli ultimi anni della gestione di Andrea Agnelli hanno causato tanti e tali danni che occorrerà tempo e pazienza per rimettere le cose a posto. La Juventus è come un terreno da bonificare, eliminando un’infinità di scorie che ne hanno danneggiato l’immagine e prosciugato i conti.

John Elkann ha voluto Cristiano Giuntoli come figura centrale del progetto. All’ex direttore sportivo del Napoli sono state consegnate le chiavi della Juventus. L’ordine è preciso: resettare il recente passato e ripartire con regole nuove all’insegna della sostenibilità.

A quel punto è ripartita una nuova Juventus, non tanto nei volti dei protagonisti in campo, rimasti pressoché gli stessi della passata stagione, quanto nei nuovi quadri dirigenziali e, soprattutto, nell’elenco delle priorità, decisamente diverse e realizzabili, rispetto alle utopie del recente passato.

La priorità della Juventus di oggi è rimettere i conti a posto. Il debito segna numeri che spaventano e l’impossibilità di giocare la Champions League non aiuterà a migliorarne il quadro complessivo. La società bianconera, però, ha necessità di ripartire al più presto e per farlo ha bisogno di investire negli uomini.

John Elkann ha selezionato la nuova dirigenza. A Cristiano Giuntoli spetta di selezionare chi dovrà indossare la maglia bianconera.

Si avvicina la firma

Per Giuntoli arriva il momento delle scelte e senza indugio alcune di queste scelte sono state già fatte. Una è pronta addirittura a firmare il nuovo contratto.

Federico Gatti, classe 1998, è nato a Rivoli, a due passi a Torino. Dall’estate 2022 Torino è diventata la sua casa. La Juventus lo ha acquistato a gennaio del 2022 dal Frosinone. Lo ha lasciato in Ciociaria fino al termine del campionato di Serie B, vinto trionfalmente dai canarini grazie anche a Federico Gatti. Il suo arrivo alla Juventus è stato accompagnato da qualche sorrisino, come a dire: ma chi è?

Federico Gatti ci ha messo poco ad entrare nelle simpatie di Allegri e nel cuore dei tifosi. Non sarà mai Gaetano Scirea o Giorgio Chiellini, ma sarà sempre un giocatore che uscirà dal campo con la maglietta intrisa di sudore dopo aver dato tutto in campo. E quello che Gatti dà in campo non è poco, chiedere al Torino per informazioni. E se capita un pomeriggio nero come quello di Reggio Emilia, ha il carattere e la forza per ripartire.

Per Federico Gatti il meritato premio per questo primo anno e mezzo in maglia bianconera è davvero a portata di… penna. Secondo quanto risulta a TuttoJuve.com, i dirigenti bianconeri potrebbero incontrare Luca Carnaghi e Dario Paolillo, gli agenti del difensore bianconero già durante questa settimana, approfittando della pausa dovuta alle nazionali. Il rinnovo del contratto porterà la scadenza al 30 giugno 2028, con un ritocco all’ingaggio che potrebbe toccare quota 1,5 milioni di euro netti annui.