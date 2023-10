Dalla Juventus al Napoli, game over: lo chiudono per 35 milioni

L’inserimento del Real Madrid complica i piani di Juventus e Napoli nella corsa al big della difesa: 35 milioni sul piatto

Il Real Madrid sta già lavorando per le prossime sessioni di mercato, in vista anche dell’addio di Carlo Ancelotti, prossimo a guidare la nazionale brasiliana.

In vista dei tanti ulteriori cambiamenti che ci saranno in casa blancos, la società sta già studiando le mosse da effettuare. Per il dopo Ancelotti il primo nome nella lista di Florentino Perez è quello di Xabi Alonso, in vetrina con il suo Bayer Leverkusen, al comando della Bundesliga. L’ex centrocampista spagnolo ha vestito la maglia del Real da calciatore e conosce piuttosto bene l’ambiente. Oltre all’allenatore, il club spagnolo sta sondando il terreno anche per diversi giocatori. Come riportato da okfichajes.com, di recente nel taccuino della dirigenza delle merengues ci è finito anche Robin Le Normand, difensore francese naturalizzato spagnolo, pilastro della Real Sociedad. Un giocatore che sta facendo parlare molto di sé per le sue recenti prestazioni sia in Liga che in Champions. Le Normad è già nel giro della nazionale spagnola e uno dei perni del club di San Sebastian.

Juventus e Napoli mollano Le Normand: il Real Madrid pronto a sborsare 35 milioni

Di recente Le Normand ha affrontato l’Inter in Champions, sfidando a viso aperto Lautaro Martinez e Arnautovic, senza alcun timore reverenziale.

Nonostante abbia ancora 26 anni sembra già un veterano sia in termini di posizione in campo che di leadership e atteggiamento. Il suo contratto con la Real Sociedad scadrà nel 2026 ma il Real Madrid sembra intenzionato a prelevarlo il prima possibile. Attualmente il suo valore di mercato è di circa 35 milioni di euro, una cifra che il Madrid potrebbe abbassare, magari inserendo delle contropartite tecniche. Non è un segreto l’interesse, se pur al momento defilato, della Juventus per Le Normand. Naturalmente la cifra esclude i bianconeri dalla corsa, soprattutto se la rivale si chiama Real Madrid. Anche il Napoli sta facendo dei sondaggi esplorativi per il centrale spagnolo ma i blancos sembrano decisamente in vantaggio. Chissà che già a gennaio Florentino Perez non possa tentare l’affondo per il gioiello della Real Sociedad.