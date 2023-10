Il rumore del silenzio: regalo Juventus sotto l’albero, salta tutto

Il big della Premier non è un pensiero concreto per la Juventus: “Juve silenziosa sui rumors”

La Juventus ha chiuso nel migliore dei modi il turno di campionato appena trascorso, concedendosi una sosta per le nazionali piuttosto serena.

La vittoria del derby della Mole contro il Torino ha ridato linfa a una squadra che sembrava aver perso energie fisiche e mentali, soprattutto dopo la batosta col Sassuolo e dopo il pareggio sofferto con l’Atalanta. La squadra di Allegri si è rimessa sui giusti binari ma il grande test arriverà dopo la sosta, nella 9a giornata di campionato dove affronterà il Milan di Stefano Pioli. Un match che potrà dire tanto sulle reali ambizioni e possibilità della Juventus che intanto continua a non perdere di vista le situazione di mercato.

Juventus, Sancho: “I bianconeri silenziosi”, il commento lanciato da Fabrizio Romano

Come riportato da Fabrizio Romano, la Juventus non starebbe pensando ai rumors legati a Jadon Sancho. Il club bianconero è contento del suo reparto offensivo, potendo contare su Federico Chiesa, Dusan Vlahovic, Arkadiusz Milik e Moise Kean. Un parco attaccanti che permette a Massimiliano Allegri di avere diverse soluzioni e tutte di livello. Giocatori intercambiabili tra loro che riescono a trovare la porta con discreta facilità. La società è sempre all’erta, però, sulla possibilità di intervenire sul mercato per inserire un attaccante. I nomi caldi sono sempre quelli di Alvaro Morata, Jonathan David e di recente anche Victor Boniface del Bayer Leverkusen.

Naturalmente in ottica giugno ma con uno sguardo di Cristiano Giuntoli anche a gennaio. Un nome che potrebbe orbitare attorno alla Juve in vista delle prossime sessioni di mercato potrebbe essere anche quello di Jadon Sancho, possibile partente in casa Manchester United. Fabrizio Romano ha allentato i possibili rumors, non smentendo categoricamente l’interesse

🚨👀 La Juventus è silenziosa sui rumors legati a Sancho: il club bianconero è contento del suo attuale reparto offensivo. [@FabrizioRomano via @UnitedStandMUFC] — Matthijs_Pog (@MatthijsPog) October 10, 2023

Nonostante il contratto fino al 2026 con i Red Devils, Jadon Sancho è in una situazione piuttosto particolare e la sua carriera potrebbe presto sterzare da una parte o dall’altra. Più che la Juventus, la squadra in prima linea per il talento inglese ex Borussia Dortmund sembra essere il Barcellona di Xavi.