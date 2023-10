Coppa d’Africa nefasta: addio Juventus, salta il colpo bomba di mercato

Coppa d’Africa nefasta, la competizione continentale rischia di far saltare tutto. Giuntoli cambia obiettivo.

Non c’è davvero pace per la Juventus. Il caso Fagioli – il centrocampista bianconero da ieri è indagato dalla Procura di Torino per gioco d’azzardo su piattaforme illegali – preoccupa il club bianconero. Sì, perché contemporaneamente anche la Procura Figc ha aperto un fascicolo e sul giocatore, nel frattempo autodenunciatosi, da questo momento pende la spada di Damocle della squalifica.

La Signora potrebbe dunque dover fare a meno di un altro titolare a centrocampo, reparto già messo a dura prova dalla sospensione per doping di Paul Pogba. Il francese, che quest’anno sarebbe dovuto essere un valore aggiunto, è risultato positivo al Dhea durante il controllo effettuato lo scorso 20 agosto durante il match con l’Udinese. E per il momento resterà fuori a tempo indeterminato. Massimiliano Allegri adesso in mezzo ha gli uomini contati. Pur non giocando le coppe europee, la Juventus dovrà tornare necessariamente sul mercato, forse già a gennaio, per rimpolpare il centrocampo. Da giorni si parla di un interesse crescente per Pierre-Emile Hojbjerg, centrocampista danese del Tottenham.

Coppa d’Africa nefasta, il Tottenham potrebbe trattenere Hojbjerg

Hojbjerg a Londra non è più un titolare da quando sulla panchina degli Spurs siede Ange Postecoglou, l’ex tecnico del Celtic che in questi primi mesi è stato capace di “rianimare” una squadra reduce da una stagione a dir poco disastrosa.

Il Tottenham finora sembrava disposto a lasciar partire il giocatore ma, come riporta Sky Sport, ma la Coppa d’Africa potrebbe cambiare le carte in tavola. Gli Spurs, infatti, a gennaio dovranno fare a meno di Bissouma e Sarr, impegnati con le rispettive nazionali. E privarsi di Hojbjerg a cuor leggero non sarebbe una scelta saggia. Ecco perché, secondo Sky, i bianconeri sono pronti a cambiare obiettivo. Gli altri giocatori seguiti da Cristiano Giuntoli sarebbero Samardzic dell’Udinese, Kone del Borussia Monchengladbach, Vermeeren dell’Anversa, Diarra dello Strasburgo e Diawara del Lione.