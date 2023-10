Caos scommesse, forze dell’ordine a Coverciano: indagine UFFICIALE

Indagine ufficiale su due calciatori della nazionale: forze dell’ordine a Coverciano e comunicato della Federazione

La Federazione ha rilasciato un comunicato ufficiale, dove si apprende che nel tardo pomeriggio di giovedì 12 ottobre, la Procura della Repubblica di Torino ha notificato un’indagine.

Indagine rivolta a ben due calciatori della nazionale di Luciano Spalletti. Si tratta di Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, attualmente in raduno a Coverciano con l’Itala, in preparazione delle sfide contro Malta e Inghilterra. I due calciatori della Premier League, rispettivamente del West Ham e dell’Aston Villa sono finiti al centro del caos calcio scommesse dopo le notizie diffuse da Fabrizio Corona. Appena dopo la notizia che aveva coinvolto Nicolò Fagioli. I due calciatori della nazionale azzurra sono stati sentiti dalla Polizia e ad accompagnarli era presente il neo capo delegazione Gigi Buffon. Le forze dell’ordine hanno notificato ai due degli atti di indagine. Successivamente è arrivato l’ok da parte della Federazione a lasciare il ritiro.

Indagine ufficiale su Zaniolo e Tonali: lasciano il ritiro di Coverciano

Questa la nota diffusa dal Federazione alla stampa in seguito all’indagine aperta nei confronti dei due calciatori ex Serie A.

“La Federazione comunica che, nel tardo pomeriggio di oggi, la Procura della Repubblica di Torino ha notificato atti di indagine ai calciatori Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo. Entrambi si trovano attualmente in raduno con la Nazionale presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano”. Nella nota la Federazione ha proseguito, sottolineando la decisione presa sui due giocatori interessati: “A prescindere dalla natura degli atti, ritenendo che in tale situazione i due calciatori non siano nella necessaria condizione per affrontare gli impegni in programma nei prossimi giorni, la Federazione ha deciso, anche a tutela degli stessi, di consentirgli il rientro presso i rispettivi club“. Sia Tonali che Zaniolo, quindi, faranno ritorno in Inghilterra preso le loro squadre di appartenenza, in attesa di nuovi sviluppi.