Clamoroso colpo di scena: Paratici ritorna in Serie A

Pensare al futuro è doveroso per una Juventus che durante questa stagione vuole regalare grandi soddisfazioni ai propri tifosi.

In questa prima fase della stagione i bianconeri hanno raccolto diversi risultati positivi che fanno ben sperare pensando ai prossimi mesi. La missione principale sarà quella di riuscire ad ottenere un piazzamento utile per la partecipazione alla prossima edizione della Champions League.

Il grande sogno invece sarebbe la conquista di quello scudetto che ormai manca da troppo tempo nella bacheca della società. Sarà fondamentale dunque da qui a fine anno rimanere nel gruppo delle migliori, per poi giocarsi il tutto per tutto nel 2024. Confidando poi in qualche intervento nella prossima sessione invernale dei trasferimenti, che possa elevare la qualità dell’organico a disposizione di mister Allegri. Quel che sicuro è che la Juventus è una squadra che al momento ha già tutte le carte in regola per duellare con le altre big del torneo.

Juventus, l’ex Paratici pronto a tornare in Italia? E’ accostato al Napoli

Altre big del torneo che comunque non stanno certo a guardare. Anche Milan, Inter e le altre si daranno da fare nel corso delle prossime settimane per iniziare a pianificare il futuro. Con una voce che arriva dall’estero davvero clamorosa, che riguarda proprio un ex dirigente della Juventus.

Stiamo parlando di Fabio Paratici, che oggi non è più CFO del Tottenham visto che è stato condannato a 30 mesi di inibizione dalla Corte federale per via del caso plusvalenze legato proprio al club bianconero. Calciomercato.com riporta il rumor del giornalista Enrico Camelio di Radio Radio, secondo il quale il Napoli potrebbe farsi avanti per riportare in Italia il dirigente. Che non potrebbe operare in alcuna trattativa, considerata la squalifica. Ma che comunque potrebbe essere inserito all’interno del club partenopeo come consulente, ad esempio.