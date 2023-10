Fagioli e gli altri (possibili) tesserati del club coinvolti: cosa rischia la Juventus

Adesso la FIGC indaga, anche, su altri tesserati. Tutta l’evoluzione del caso relativo al giocatore bianconero, Fagioli.

Un’ombra inaspettata si è abbattuta sulla Juventus in seguito al caso di doping di Paul Pogba, che ha confermato le controanalisi. Il giovane talento bianconero Nicolò Fagioli è finito al centro di un’inchiesta federale, lanciata su segnalazione della Procura di Torino, in relazione a scommesse effettuate su piattaforme illegali.

Come scrivono da ‘Calcioefinanza’, che riporta quanto detto dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, il club torinese al momento non sembra rischiare direttamente, poiché sembrerebbe che non fosse a conoscenza della situazione del suo calciatore. Tuttavia, l’incidenza di un altro caso di questo tipo mette a rischio Massimiliano Allegri, che dopo il caso Pogba rischia di perdere un altro centrocampista, qualora dovesse confermarsi una possibile squalifica.

Allegri a dura prova: “Rischia di perdere un altro giocatore”

Il reale rischio per la Juventus in questa vicenda è rappresentato dalla possibilità che altri tesserati del club siano coinvolti nella questione. Infatti, le norme sportive stabiliscono che coloro che vengono a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano compiuto o siano in procinto di compiere atti relativi alle scommesse sportive hanno l’obbligo di segnalarlo tempestivamente alla Procura federale. Il mancato adempimento di questo obbligo potrebbe comportare per i soggetti coinvolti squalifiche e ammende significative.

In sintesi, se le indagini della Procura Federale dovessero rivelare che uno o più compagni di squadra, o anche solo tesserati, erano a conoscenza della situazione di Fagioli senza aver prontamente denunciato il tutto, anch’essi potrebbero essere soggetti a provvedimenti disciplinari. Questi provvedimenti, se applicati, potrebbero comportare squalifiche di durata inferiore rispetto a quella che potrebbe colpire Fagioli, ma ciò li priverebbe comunque della disponibilità di Allegri. Speriamo, dunque, che tutto finisca per il meglio in questa faccenda per avere il verdetto dovremmo aspettare le vie ufficiali.