Juventus, la RAI e i tre nuovi acquisti Scudetto: “Tutto pianificato”

Juventus, secondo la Rai i bianconeri hanno in mente tre innesti. E la festa per i 100 anni degli Agnelli in società non è stata solo un atto simbolico

La Juventus non vince da due anni. E questa è già una notizia che conosciamo da tempo. Ecco perché quest’anno la squadra di Allegri – che non gioca le Coppe – è quasi obbligata a giocarsi lo scudetto fino alla fine della stagione. E deve puntare anche sulla Coppa Italia. Gli obiettivi probabilmente sono ben chiari dentro la testa dei giocatori.

E si vince solamente riuscendo a costruire una rosa all’altezza, cosa che per adesso anche per via delle vicissitudini extra campo non sembra essere quella della Juventus. Che però è lì, al terzo posto in classifica alle spalle di Milan e Inter e che di certo lotterà o cercherà di farlo fino alla fine. Aspettando il primo step di gennaio per regalare ad Allegri qualche elemento. In attesa poi e soprattutto della prossima estate, quando secondo la Rai sarebbe pianificato il grande colpo.

Juventus, tre colpi per lo scudetto

“I 100 anni degli Agnelli-Juventus non sono stati un atto simbolico ma, da quello che so, sono un segnale di rilancio in grande stile a cominciare dal mercato invernale (Berardi e Diarra) sino a giugno dove è già stato pianificato l’acquisto di un top player”.

Questo scrive Paolo Paganini, da sempre vicino a quelli che sono i fatti della Vecchia Signora che svela quindi le prossime mosse dei bianconeri. Vedremo ovviamente se sarà così. E vedremo se la proprietà, che ha investito tanto nel corso di questi 100 anni di storia, è pronta a continuare a farlo. Gli indizi portano comunque a questo.