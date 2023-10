Juventus, tegola confermata: “Torna a metà novembre”. Buone notizie su Vlahovic

Juventus, adesso la tegola per la squadra di Allegri è purtroppo confermata. Tornerà soltanto a metà novembre: i dettagli.

Nel mondo del calcio, la Juventus sta vivendo una fase di alti e bassi con le notizie che coinvolgono due dei suoi giocatori chiave. Mentre il giovane attaccante Vlahovic sembra avvicinarsi al ritorno in gruppo, il difensore Alex Sandro dovrà ancora aspettare fino a metà novembre per fare il suo ritorno sul campo.

Vlahovic, che è uno degli attaccanti chiave di Allegri, è stato oggetto di molta attesa da parte dei tifosi juventini. Dopo aver svolto una serie di esami medici e fisioterapici, sembra che il giovane attaccante stia facendo progressi significativi nella sua riabilitazione. La Juventus sta lavorando diligentemente per garantire che Vlahovic sia pronto già nelle prossime sfide.

Alex Sandro fuori fino a metà novembre

Alex Sandro, il difensore brasiliano di lunga data della Juventus, ha subito recentemente dei problemi fisici che richiederanno più tempo per guarire. I nuovi esami hanno confermato che il giocatore dovrà rimanere fuori dal campo fino a metà novembre. Questo rappresenta una perdita significativa per la squadra ma anche per le gerarchie tattiche di Allegri dato che Alex Sandro è stato una presenza costante nella difesa juventina.

Mentre i tifosi juventini possono essere felici del progresso di Vlahovic, l’assenza prolungata di Alex Sandro potrebbe rappresentare una sfida per la squadra in questo periodo. Tuttavia, la Juventus è ben nota per la sua capacità di adattarsi alle sfide e con il ritorno da titolare di un talento come Vlahovic, c’è ancora molto da sperare per i tifosi della Vecchia Signora. Resta da vedere come la squadra si comporterà senza Alex Sandro e quando potrà finalmente contarci nuovamente in campo. Allegri dovrà fare delle scelte tattiche precise. Rimaniamo in attesa per ulteriori sviluppi in merito alla questione.