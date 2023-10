Velocità, dribbling e fantasia: colpaccio Juve, ecco il brasiliano

Anche in questi giorni nei quali il calcio italiano è sotto i riflettori per altri motivi in casa Juventus si parla di mercato.

Il campionato di serie A è fermo, in questo weekend non si giocherà per via degli impegni delle varie nazionali. Allegri si ritrova a dover lavorare senza tanti elementi in vista della partita molto importante che si giocherà nel prossimo fine settimana contro il Milan.

Una sfida che potrebbe rivelare molto sulle ambizioni di una Juventus che ha l’obiettivo minimo di conquistare il quarto posto. Ma che può senz’altro essere in grado anche di lottare per lo scudetto, fondamentale sarà non lasciare per strada punti preziosi. Certo è che nella prossima sessione di mercato sarà molto importante portare a casa dei rinforzi in tutte le zone del campo. In modo da migliorare la qualità dell’organico.

Juventus, Vanderson il nome giusto per la fascia destra

Nel corso del 2024 il lavoro del direttore sportivo Giuntoli dovrà essere incentrato sulla ricerca dei tasselli giusti da inserire in organico. Giocatori destinati poi ad essere nel corso degli anni dei pilastri sui quali costruire la squadra.

Au poste de latéral droit, la #Juventus Turin surveille notamment les performances du Monégasque #Vanderson. Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le club de la Principauté, le Brésilien est régulièrement observé par certaines grosses écuries étrangères. #Mercato #ASM — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) October 13, 2023

Rumors che arrivano dalla Francia confermano come la Juventus stia seguendo con particolare attenzione un laterale destro che gioca in Ligue1 ed esattamente con la maglia del Monaco. Si tratta del brasiliano Vanderson, classe 2001 dal rendimento positivo e costante che milita nella squadra del Principato. I bianconeri lo starebbero osservando da un pezzo, pronti a fare un’offerta. Il calciatore però è appetito da diversi top club europei.