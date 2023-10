Calciomercato Juventus: richiesta accettata, Allegri accontentato

Ultimissime di calciomercato sulla Juventus. C’è l’annuncio riguardo il prossimo acquisto, arriverà a gennaio.

Con Pogba e Fagioli a rischio squalifica, la Juventus sta cercando di rafforzare il proprio centrocampo. Richiesta accettata da parte di Giuntoli che ha approvato un nome dato da Massimiliano Allegri alla società. Ecco tutti i dettagli riguardo questo affare che potrebbe andare in porto nel corso della prossima sessione invernale di calciomercato 2024.

C’è una novità per la Juventus con la dirigenza che ha accettato la richiesta di Massimiliano Allegri che ha chiesto alla Vecchia Signora un rinforzo in mezzo al campo. A causa della probabile squalifica per doping di Paul Pogba, e la situazione in bilico di Fagioli, l’allenatore ha chiesto un nuovo centrocampista.

Calciomercato Juventus: la decisione sul centrocampista

Ultime notizie riguardo il mercato della Juve. Nome nuovo per il centrocampo, ecco l’annuncio che arriva dalla Spagna.

Khephren Thuram è l’obiettivo principale per il centrocampo della Juventus. Nonostante l’interesse estivo, il calciatore è rimasto al Nizza. Anche il Liverpool ha mostrato interesse per il giocatore ma non è riuscito a raggiungere un accordo a causa di altre priorità nel mercato dei trasferimenti. Il nazionale francese, che preferisce giocare come centrocampista centrale ma può anche ricoprire un ruolo di centrocampista difensivo, ha una valutazione attorno ai 25 e i 30 milioni di euro.