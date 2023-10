L’allegrata contro l’emergenza: Milan-Juventus, la soluzione fa la ‘storia’

Allegri trova già la soluzioen tattica per la sfida contro il Milan, potrebbe giocare lui al posto del giocatore infortunato.

Il misterioso mondo del calcio non smette mai di regalare sorprese e sfide inaspettate. E, nel suo ritorno sulla panchina della Juventus, Massimiliano Allegri sta affrontando una serie di ostacoli che richiedono una mente brillante per essere superati. La settimana che precede l’importante scontro tra Milan e Juventus ha visto emergere un problema in formazione: l’infortunio di Danilo.

La difesa, che è sempre stata uno dei punti di forza della Juventus, ora presenta un’enorme breccia da colmare. Gli infortuni di De Sciglio e Alex Sandro avevano già costretto Allegri a rivedere le sue opzioni difensive, ma con la perdita di Danilo, il puzzle della difesa bianconera sembra davvero complicato da risolvere. Inoltre, ci sono le problematiche legate alle condizioni spesso incerte di giocatori chiave come Chiesa e Vlahovic, così come le note vicende di Fagioli.

Allegri e la soluzione Huijsen per la difesa

Max Allegri è noto per essere uno dei tecnici più abili nel risolvere i problemi durante la partita, ma l’infortunio di Danilo richiede un’approccio strategico già in fase di preparazione. Le opzioni a disposizione sono molteplici. Può continuare a schierare una difesa a tre, con Gatti, Bremer e Rugani, ma questa scelta potrebbe lasciare la squadra sprovvista di una riserva valida in difesa.

Una soluzione potrebbe essere quella di iniziare con una difesa a quattro, dando al giovane americano Weah un ruolo da titolare. Questo permetterebbe una maggiore flessibilità durante la partita, consentendo di adattarsi in base alle necessità. Inoltre, Allegri potrebbe anche valutare l’opzione di inserire il diciottenne olandese Huijsen della Next Gen per dare una svolta tattica alla squadra. In ogni caso, l’inventiva di Allegri sarà messa a dura prova mentre cerca di risolvere il problema difensivo che potrebbe avere un impatto significativo sulla stagione della Juventus. La sfida contro il Milan è una delle più importanti della stagione, e il modo in cui Allegri gestirà questa situazione delicata potrebbe rivelarsi cruciale per il futuro della squadra bianconera. Gli occhi dei tifosi sono puntati su di lui, aspettandosi un guizzo di genio che possa far pendere l’ago della bilancia a favore della Juventus.