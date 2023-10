Fagioli e le scommesse sulla Juve: rivelazione bomba in Procura

Fagioli e le scommesse sulla Juventus: il centrocampista in procura, secondo la Gazzetta dello Sport, ha ammesso di non averlo mai fatto

Il caso scommesse è esploso da un poco di giorni e sarà il tema caldo, almeno, fino alla ripresa del campionato. Il fatto che la Nazionale di Luciano Spalletti si stia giocando l’accesso al prossimo Europeo è passato quasi in secondo piano. Interessa a pochi.

Tutti parlano della vicenda che inizialmente ha colpito Fagioli e poi Tonali e Zaniolo, con il centrocampista della Juventus che potrebbe andare verso il patteggiamento e che potrebbe avere anche uno sconto sulla squalifica soprattutto se, come riportano alcuni organi di stampa, continuerà a collaborare con la Procura come starebbe facendo. Intanto, la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina svela quelle che sarebbero le conversazioni tra il giocatore e gli inquirenti. Oltre all’ammissione di aver scommesse su alcune partite, c’è dell’altro.

Fagioli e le scommesse sulla Juventus, la rivelazione

Il 22enne bianconero avrebbe detto di non aver mai scommesso sulla Juventus. Di non aver mai puntato nemmeno un euro sulla squadra per la quale è tesserato. Cambia poco, in generale, visto che i fatti rimangono. Ma se continuerà come detto a collaborare allora potrebbe vedersi ridotta la squalifica. Si parla infatti, sempre sulla Gazzetta, di quello che potrebbe essere uno stop di un anno.