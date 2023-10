Dalla Juventus al Milan: i bianconeri perdono il futuro della Nazionale

Missione Milan per la Juventus all’orizzonte, anche se in questi giorni in casa bianconera si parla di altre vicende.

Non è affatto un periodo semplice per mister Allegri, che deve gestire al meglio tutte le varie situazioni che non hanno niente a che vedere con la tattica. Il riferimento è ovviamente alle vicende legata a Pogba e Fagioli, che potrebbero avere ripercussioni per tutta la stagione.

Riuscire a concentrarsi sul campionato è però necessario, perché quest’anno alla Juventus non può assolutamente sfuggire un piazzamento utile per la prossima edizione della Champions League. Anche se i tifosi hanno un altro sogno, quello di riuscire a vincere quello scudetto che ormai a Torino manca da troppo tempo. Ci sarà bisogno di lavorare tanto sul campo e di non perdere per strada terreno prezioso. Confidando magari anche in qualche innesto che il calciomercato potrebbe portare già nel prossimo mese di gennaio.

Juventus, con il Milan duello anche per Carnesecchi

Tornando al confronto con il Milan, c’è da dire che lo scontro con i rossoneri potrebbe non limitarsi solo al campo. Perché potrebbe esserci un duello anche in chiave mercato che riguarda uno dei portieri più promettenti che ci sono in circolazione, e non da ieri. Stiamo parlando di Marco Carnesecchi, estremo difensore dell’Atalanta.

ESCLUSIVA TA – Il Milan su Carnesecchi: il dopo Maignan è già in progetto? https://t.co/X854l5usG2 – https://t.co/dGa4NcilX2 pic.twitter.com/kSGPODtjKc — TuttoAtalanta.com (@tuttoatalanta) October 13, 2023

Portiere che alla Juventus piace da tempo e che il club avrebbe inserito tra i possibili eredi di Szczesny. Perché finora ha dimostrato di avere delle importanti qualità da poter affinare con il tempo e l’esperienza. “TuttoAtalanta” però svela che anche il Milan lo sta seguendo con grande attenzione, e potrebbe pensare al suo acquisto in caso di cessione di Maignan. Che piace a tanti top club europei, pronti a spendere cifre importanti per assicurarselo.