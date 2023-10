Bonucci e il caso scommesse, ribaltone al vetriolo: “Tutela nelle sedi opportune”

La questione relativa a Leonardo Bonucci adesso ha degli aggiornamenti importanti sul caso scommesse: ecco cosa è succeso.

Come scrive il giornalista ‘Giovanni Albanese’ su Twitter, nelle ultime ore, il nome del celebre calciatore italiano Leonardo Bonucci è stato al centro di un’attenzione mediatica a causa di alcune notizie che circolano riguardo alle scommesse sportive.

Caso scommesse: fonti vicine a Leonardo #Bonucci precisano che “quanto riportato stamani su particolari organi di informazione è gravemente lesivo della propria immagine professionale e della propria reputazione personale e che per questo intenderà tutelarsi nelle sedi opportune” — Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) October 15, 2023

Fonti vicine al giocatore hanno recentemente rilasciato una dichiarazione in cui precisano che quanto è stato riportato da alcuni organi di informazione in merito a questa vicenda è considerato gravemente lesivo della propria immagine professionale e della propria reputazione personale.

Caso Scommesse, parlano le fonti vicino a Bonucci

Leonardo Bonucci, noto per la sua carriera di successo sia in campo nazionale che internazionale, sembra essere molto preoccupato per il potenziale impatto negativo che tali notizie potrebbero avere sulla sua carriera e la sua immagine pubblica. Nella dichiarazione rilasciata dalle fonti vicine a Bonucci, si fa riferimento a una chiara intenzione da parte del calciatore di “tutelarsi nelle sedi opportune“. Questo suggerisce che Bonucci potrebbe prendere azioni legali o intraprendere altre iniziative per difendere la sua reputazione.



È importante notare che, al momento, non sono state fornite ulteriori informazioni dettagliate sulla questione. Il caso rimane al momento in fase di sviluppo, e sarà interessante seguire come si evolverà la vicenda.