Maxi affare, Thuram con lo scambio: la Juventus la chiude così

Calciomercato Juventus, rotti gli indugi, adesso, bisogna rinforzare la mediana: c’è questa ‘nuova’ opzione. I dettagli.

La notizia della positività di Paul Pogba ha gettato un’ombra sul centrocampo della Juventus, spingendo il club bianconero a cercare rinforzi per la sessione di mercato di gennaio.

Inizialmente, l’idea a Torino era quella di considerare il rientro anticipato di uno dei numerosi giocatori in prestito, ma con l’aggiunta dell’indisponibilità di Nicolò Fagioli, la Juve ha deciso di concentrarsi su un centrocampista di peso per colmare il vuoto nel reparto.

Obiettivo centrocampo: Thuram in cima alla lista e c’è l’opzione scambio

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha un grande sogno in mente: Thuram, attualmente in forza al Nizza. Tuttavia, l’operazione non sarà semplice, poiché il Nizza ha mostrato interesse per Iling Junior, valutato intorno ai 20 milioni di euro. In questa situazione, potrebbe esserci uno scambio proposto, con l’ala inglese che potrebbe essere inserita nella trattativa per raggiungere Thuram. L’accordo verrebbe strutturato come un prestito con obbligo di riscatto a giugno.

Un’alternativa che la Juventus sta valutando è Samardzic dell’Udinese. Il centrocampista è molto apprezzato per le sue capacità tecniche, ed è stato oggetto di interesse anche da parte dell’Inter. La Juventus sta lavorando duramente per rinforzare il proprio centrocampo e garantire la copertura necessaria in vista delle sfide che la squadra dovrà affrontare nella seconda metà della stagione. L’obiettivo principale rimane Thuram, ma il club è pronto a esplorare diverse opzioni per garantire un rafforzamento adeguato nella zona centrale del campo. Staremo a vedere cosa succederà. Intanto la Juventus si concentra sui prossimi obiettivi stagionali, domenica sarà già un test importante nella super sfida contro il Milan, in una trasferta che si preavvisa da cardiopalma. Rimaniamo sintonizzati per ulteriori novità.