Juventus, infortunio Danilo: diagnosi UFFICIALE

Juventus, infortunio Danilo: il difensore brasiliano si è sottoposto agli esami strumentali. La diagnosi del club bianconero è ufficiale

L’infortunio di Danilo in nazionale ha messo in difficoltà Massimiliano Allegri. Che è sicuro che contro il Milan, in un match assai importante per il futuro della stagione, non potrà contare sul proprio capitano. Dopo lo stop, il difensore è tornato in Italia e oggi si è sottoposto a degli esami strumentali che hanno ufficializzato la diagnosi.

“Danilo, a seguito dell’infortunio occorso con la propria Nazionale, oggi è stato sottoposto presso il J|Medical a valutazioni cliniche e strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica”. Questo il testo della nota apparsa sul sito ufficiale della Juventus che non parla di quelli che possono essere i tempi di recupero del calciatore. In ogni caso domenica non ci sarà di sicuro e Allegri deve decidere chi schierare al suo posto. Si va verso una maglia da titolare per Rugani.