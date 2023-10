“Protagonista con la Juventus”: ecco il nuovo Dybala

Anche se gennaio non è così ravvicinato in casa Juventus, è lecito che i bianconeri inizino già a parlare di mosse di calciomercato.

Non potrebbe in altro modo visto che il nuovo anno si avvicina e il club bianconero ha la necessità di fare degli interventi in chiave mercato per arricchire la rosa di Massimiliano Allegri. Il tecnico del resto tra infortuni e altre vicende vede sempre più diminuire le sue possibilità di scelta.

La Juventus ha in giro sparsi per l’Italia tanti talenti che ha prestato, in modo che questi giocatori potessero scendere in campo con maggiore regolarità ed arricchire il proprio bagaglio d’esperienza. Tra questi c’è anche Soulè, trequartista argentino che a Frosinone sta dimostrando di meritare il palcoscenico della serie A. Un campioncino che viene costantemente monitorato anche dai tifosi bianconeri.

Juventus, Angelozzi “spinge” Soulè in bianconero

Del futuro del calciatore argentino ha parlato anche il dt del Frosinone Guido Angelozzi, intervistato dai microfoni di TvPlay. Il dirigente dei ciociati ci ha tenuto a sottolineare le grandi qualità di Soulè, che si sta mettendo in grande luce in questa sua esperienza in gialloblu.

🗣️ Guido #Angelozzi (Frosinone) IN ESCLUSIVA a @tvplayofficial: "#Soulé può diventare protagonista con la #Juventus.

Il suo modo di giocare ricorda #Dybala, gli manca ancora un po’ di cattiveria per andare a fare gol, ma ha più gamba. È fenomenale" 💎 pic.twitter.com/GXEQABsL7o — Riccardo Meloni (@RiccardoMeloni4) October 16, 2023

“E’ un calciatore che può diventare protagonista con la Juventus. Il suo modo di giocare ricorda Dybala. Forse gli manca ancora un po’ di cattiveria nel cercare di fare gol, ma ha più gamba. È fenomenale” sono le sue parole. Si sta parlando in queste ore della possibilità che il trequartista sudamericano possa fare rientro alla base già nella prossima sessione di trasferimenti in programma a gennaio.