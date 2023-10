Sfida Juve-Roma per l’esubero della Premier League

By

Sfida Juve-Roma, sul mercato, per quello che al momento è un esubero della Premier League. A gennaio i bianconeri annusano il colpo

In questo momento la Juventus avrebbe bisogno di un centrocampista pronto da buttare subito nella mischia che vada a coprire il buco che è già stato lasciato da Pogba e che probabilmente verrà lasciato da Fagioli. Ma non solo in mezzo al campo, a quanto pare, i bianconeri nel prossimo gennaio potrebbero fare un colpo.

Se prima vi abbiamo spiegato che sarà quello il mese degli innesti senza che nessuno del club sembra intenzionato a prendere uno svincolato, qui parliamo di un difensore, esubero in Premier League, che secondo quanto riportato da 90min.com sarebbe entrato nei radar della Vecchia Signora. Un elemento che non trova spazio al Chelsea e che proprio il club inglese cederebbe volentieri in prestito nei prossimi mesi.

Sfida Juve-Roma, il profilo è Chalobah

Il profilo è quello di Trevor Chalobah, classe 1999, che con Pochettino non trova spazio e non ne troverà. Addio a gennaio certo quindi con la disponibilità dei Blues a cederlo in maniera temporanea anche se, viene confermato, si pensa principalmente ad un addio a titolo definitivo che però è difficile da raggiungere nella finestra invernale di mercato.

Sul giocatore in Italia ci sarebbe anche la Roma di Mourinho, alle prese con dei problemi difensivi sotto l’aspetto numerico che sono sotto gli occhi di tutti, ma ci sarebbe anche il Bayern Monaco. Insomma, la concorrenza è alta. Ma la Juve c’è.