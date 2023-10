La Juventus ha scelto Samardzic: la formula che sblocca l’affare

La Juventus ha scelto Samardzic, il direttore sportivo Giuntoli ha già in mente una soluzione: ecco quale.

Doveva essere uno dei grandi colpi dell’Inter a centrocampo. Aveva persino svolto le visite mediche lo scorso agosto: mancava solo la firma sul contratto, come si dice in questi casi. Ma il calciomercato, si sa, è in grado di disegnare strane traiettorie.

Fatto sta che oggi Lazar Samardzic veste ancora la maglia dell’Udinese. L’affare è saltato all’ultimo con il club nerazzurro. Pare ci fosse lo zampino del padre del calciatore, che proprio qualche momento prima della stretta di mano ha cambiato le carte in tavola, pretendendo una cifra superiore rispetto a quella che era stata concordata in precedenza. Le “solite” commissioni all’origine del mancato accordo, insomma. Con il genitore del centrocampista nato in Austria ma di origini serbe che si è pure reso protagonista di un battibecco con la procuratrice Rafaela Pimenta, coinvolgendo un altro agente per seguire la trattativa con l’Inter. Non v’è alcun dubbio però sul fatto che Samardzic avrebbe fatto davvero comodo ad Inzaghi, che aveva bisogno di un innesto di questo tipo a centrocampo. E l’approdo a Milano, per il giovane calciatore, sarebbe stato un salto di qualità importante.

La Juventus ha scelto Samardzic, la formula è quella dell’obbligo di riscatto

Tiratisi fuori i nerazzurri, per Samardzic presto potrebbero spalancarsi le porta del quartier generale della Juventus, la Continassa.

Non è un mistero che i bianconeri, così come l’Inter, seguissero da molto tempo il giocatore dell’Udinese. E, secondo l’edizione odierna di Tuttosport, è assai probabile che la Juventus possa tornare presto all’assalto. Forse già a gennaio, scrive questa mattina il noto quotidiano torinese. Samardzic sarebbe stato “convinto” dal suo compagno in nazionale Dusan Vlahovic, che gli avrebbe detto: “Dai, vieni da noi”. Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juve, prova dunque a giocare d’anticipo: la strategia dell’ex diesse del Napoli è quella di proporre un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo.