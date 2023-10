Allegri silurato, ecco il nuovo allenatore: “Chiamata dalla Juventus”

Allegri silurato, Luciano Moggi ha parlato in diretta a radio Kiss Kiss Napoli. Ecco la rivelazione sul tecnico della Juventus

Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, ha rilasciato una dichiarazione importante che cerca di fare chiarezza sul futuro di Massimiliano Allegri. Lo ha fatto tramite le frequenze radiofoniche di Kiss Kiss Napoli, all’interno del programma Radio Gol.

Ha parlato di Antonio Conte. Il tecnico che ha lasciato la Juventus dopo tre anni e che si è pentito di farlo così come da lui stesso raccontato nella serata di ieri a Belve, il programma andato in onda su Rai 2. Conte nelle ultime settimane è stato accostato al Napoli ma anche la Roma, a quanto pare, ci starebbe pensando per il dopo Mourinho, visto che il tecnico giallorosso non dovrebbe rinnovare quel contratto che scade alla fine di questa stagione. Ma andiamo a vedere, sotto questo aspetto, quali sono state le parole di Conte.

Allegri silurato, Conte aspetta la chiamata

“Conte aspetta una chiamata della Juventus a fine anno, è un pensiero mio, ma è difficile che vada fuori dal seminato. Lui è un tecnico che vuol fare tutto, ma con De Laurentiis non è possibile. In fondo non do torto a De Laurentiis perchè quando gli allenatori vanno via poi restano i bilanci. Al Thani in Italia? Se il Bari fosse andato in A De Laurentiis avrebbe fatto una valutazione sulla possibile cessione del Napoli. E’ un concetto da imprenditori”.

Insomma, Conte vorrebbe a quanto pare – ma è una sensazione di Moggi – tornare alla Juventus. Lui con le sue parole qualche indicazione l’ha mandata, come se volesse chiedere scusa di qualcosa. E chissà, magari ci potrebbe essere di nuovo questo matrimonio