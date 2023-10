Disertano l’incontro via PEC: sconfitta a tavolino UFFICIALE

Conclusi gli appuntamenti delle varie nazionali in questo weekend si torna a giocare nei vari campionati italiani ed europei.

La serie A torna in vetrina con i suoi campioni. La Juventus è attesa da una partita molto complicata contro il Milan, che mette in palio punti d’oro per la classifica. Entrambe mirano in alto, allo scudetto o alla zona Champions League. Un confronto dunque che vale come un test per verificare le proprie ambizioni.

Ma non si gioca solamente nella massima serie o tra i professionisti. In campo nel fine settimana ci vanno anche i tanti calciatori dilettanti che con grande passione si sfidano assecondando la loro voglia di emulare i “colleghi” più famosi. E sono tanti quelli che seguono i campionati dilettantistici.

Biancorosse Piacenza ko a tavolino: ecco perché

Sempre più attenzione sta ricevendo da parte degli appassionati di calcio anche il massimo torneo femminile. Osservato anche in tv, per un movimento che è in continua crescita come testimoniano le tante squadre che sono nate negli ultimi anni.

Anche nei vari campionati femminili c’è tanto lavoro da fare per il giudice sportivo. Nel torneo di Eccellenza, ad esempio, è arrivata una sanzione di partita persa a tavolino per le Biancorosse Piacenza. Come si legge su “Sport Piacenza” questa squadra domenica scorsa era ospite del Gatteo Mare. Ma la partita non si è disputata, perchè le biancorosse non si sono presentate. Pur avendo preavvisato con una Pec, il giudice ha deciso di sanzionarle anche con una ammenda di 100 euro per prima rinuncia.