È fatta, accordo chiuso: firma con la Juventus da svincolato

Calciomercato Juventus, accordo trovato e firma con i bianconeri da svincolato. Innesto per la seconda squadra del club piemontese

Non solo innesti per la Prima Squadra, quelli che oggettivamente servono e tutti sperano di vedere, ma anche per la seconda squadra, la Juventus NextGen, che gioca in Serie C e che ha come obiettivo quello di crescere dei giocatori che poi possono o potrebbero arrivare agli ordini di Massimiliano Allegri.

Ed è proprio di un colpo per la seconda formazione dei bianconeri che parliamo, un colpo ormai chiuso per una firma da svincolato che dovrebbe arrivare in tempi brevissimi. Secondo Marco Baridon il portiere Gian Marco Crespi, classe 2001, è pronto a ritornare a vestire i colori bianconeri. Al momento lui è svincolato ma l’accordo sarebbe stato trovato nella giornata di ieri dopo un contro positivo tra le parti.

Calciomercato Juventus, ecco Crespi

Un estremo difensore che andrà a completare la rosa della squadra che gioca in Serie C e che non è partita sicuramente alla grandissima in questa stagione. L’obiettivo, così come successo negli anni passati, è quello di prendersi i playoff, ma il primo, come spiegato prima, è quello di dare al club un bacino di giocatori dai quali poter pescare qualcosa di importante.

Insomma, si attende solamente l’annuncio ufficiale che come detto dopo l’incontro di ieri che ha di fatto chiuso l’accordo non dovrebbe tardare ad arrivare. Crespi si unirà presto al gruppo juventino per mettersi a disposizione del tecnico.